Městská nemocnice Ostrava má lůžka pro lidi v umělém spánku

Nová jednotka NIP uvolní lůžka na ARO pro akutní pacienty. „Jsme třetí nemocnicí v Moravskoslezském kraji, která jednotku následné intenzivní péče má. Je určená především pacientům, kteří již nejsou v kritickém stavu, ale nadále vyžadují podporu základních životních funkcí, nejčastěji umělou plicní ventilací,“ uvedl ředitel zdravotnického zařízení Petr Uhlig.

„Na novou jednotku budou nejčastěji překládáni pacienti z ARO nebo JIP, kde je na lůžka velký tlak ze strany pacientů v akutním stavu. Jednotka následné intenzivní péče má šest polohovatelných lůžek rozdělených do tří boxů. Pacienti, kterým selhává některá z životních funkcí, tam mohou strávit až tři měsíce. Po bezpečném odpojení od přístrojů a zlepšení zdravotního stavu by měli odejít na oddělení následné nebo dlouhodobé péče, případně budou propuštění domů. Pokud se ale zdravotní stav do té doby nezlepší, můžeme jejich pobyt na jednotce NIP prodloužit,“ líčí primář geriatrického a interního oddělení Rostislav Sojka.

Primář oddělení geriatrie a interny Rostislav Sojka v nové jednotce následné intenzivní péče.

Nové zdravotnické pracoviště vybudovala Městská nemocnice Ostrava v místech, kde byly dříve pokoje lékařů, sklady či jiné prostory, které nesloužily pro přímé poskytování péče.

Součástí jednotky je i pracovna sester s přímým dohledem na pacienty, bezbariérová koupelna pro imobilní pacienty, záložní bateriový zdroj elektrického napětí či chráněná úniková cesta, která v případě havarijní situace umožní bezpečnou evakuaci pacientů i zdravotníků mimo pavilon.

„Přestavba stála 17,5 milionu. Peníze šly z městského Fondu pro rozvoj nemocnice,“ řekla mluvčí Ostravy Andrea Vojkovská. „Dalších 4,7 milionu zaplatila nemocnice za resuscitační lůžka a přístrojové vybavení jednotky,“ dodala.