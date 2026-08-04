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Neurochirurgie se v Městské nemocnici Ostrava stěhovala. Nabízí větší komfort

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  11:27

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Městská nemocnice Ostrava se chlubí přestěhováním oddělení neurochirurgie do vhodnějších prostor. (4. července 2026) | foto: Městská nemocnice Ostrava

Do nových prostor se přestěhovalo oddělení neurochirurgie v Městské nemocnici Ostrava. Nyní je k nalezení v prvním patře pavilonu H2, kde je například modernější jednotka intenzivní péče, více pokojů pro hospitalizované pacienty a lepší návaznost péče.

„Moderní neurochirurgie nestojí jen na kvalitním operačním výkonu. Stejně důležitá je organizace péče bezprostředně po operaci. Nové uspořádání pracoviště posiluje návaznost jednotlivých fází léčby a vytváří zázemí pro další rozvoj našeho oddělení,“ řekl primář neurochirurgie Róbert Kroupa.

Jednotka intenzivní péče si zachovala kapacitu pěti lůžek, v novém uspořádání ale bude možné její rozšíření na šest. Nově je zde i jednolůžkový box, který bude možné využít jako izolační pokoj. Dosud přitom byla izolace pacientů možná jen při omezení kapacity JIP.

Novinkou je přímé propojení jednotky intenzivní péče s lůžkovou stanicí. „Pacienti tak budou moci plynuleji přecházet mezi jednotlivými fázemi léčby,“ popsala mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská s tím, že v těsném sousedství je i oddělení otorinolaryngologie, s nímž neurochirurgie často úzce spolupracuje.

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Lůžková část má stejně jako předtím kapacitu 19 lůžek, nově jsou ale rozmístěny do osmi standardních a dvou nadstandardních pokojů.

„Nové uspořádání nám umožňuje lépe organizovat péči o pacienty podle jejich potřeb, zdravotního stavu i pohlaví. Pacienti ocení také vybavení pokojů – vlastní sociální zařízení, klimatizaci i televizi na každém pokoji, které jsme dosud neměli,“ uvedla vrchní sestra oddělení Lucie Tajdušová.

Neurochirurgické oddělení Městské nemocnice Ostrava zajišťuje péči pro pacienty z celého Moravskoslezdkého kraje. Loni tamní lékaři měli 1 304 operací.

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