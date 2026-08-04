Neurochirurgie se v Městské nemocnici Ostrava stěhovala. Nabízí větší komfort

„Moderní neurochirurgie nestojí jen na kvalitním operačním výkonu. Stejně důležitá je organizace péče bezprostředně po operaci. Nové uspořádání pracoviště posiluje návaznost jednotlivých fází léčby a vytváří zázemí pro další rozvoj našeho oddělení,“ řekl primář neurochirurgie Róbert Kroupa.
Jednotka intenzivní péče si zachovala kapacitu pěti lůžek, v novém uspořádání ale bude možné její rozšíření na šest. Nově je zde i jednolůžkový box, který bude možné využít jako izolační pokoj. Dosud přitom byla izolace pacientů možná jen při omezení kapacity JIP.
Novinkou je přímé propojení jednotky intenzivní péče s lůžkovou stanicí. „Pacienti tak budou moci plynuleji přecházet mezi jednotlivými fázemi léčby,“ popsala mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská s tím, že v těsném sousedství je i oddělení otorinolaryngologie, s nímž neurochirurgie často úzce spolupracuje.
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Lůžková část má stejně jako předtím kapacitu 19 lůžek, nově jsou ale rozmístěny do osmi standardních a dvou nadstandardních pokojů.
„Nové uspořádání nám umožňuje lépe organizovat péči o pacienty podle jejich potřeb, zdravotního stavu i pohlaví. Pacienti ocení také vybavení pokojů – vlastní sociální zařízení, klimatizaci i televizi na každém pokoji, které jsme dosud neměli,“ uvedla vrchní sestra oddělení Lucie Tajdušová.
Neurochirurgické oddělení Městské nemocnice Ostrava zajišťuje péči pro pacienty z celého Moravskoslezdkého kraje. Loni tamní lékaři měli 1 304 operací.