Tropická vedra v Ostravě osvěžuje v červenci Měsíc autorského čtení grónskou vlnou. Večer co večer totiž na největším tuzemském literárním festivalu debatují nejlepší básníci a prozaici právě z tohoto severského ostrova.
„Dosavadní největší přehlídka grónské literatury odstartovala 1. července v brněnském divadle Husa na provázku, od té doby denně hostí program až do konce července ostravský klub Provoz,“ uvedla výkonná ředitelka festivalu Renáta Obadálková.
„Vliv kolonizátorů, nejistota z budoucnosti, problematicky regulovaná porodnost, ale i arktická sounáležitost, prastará inuitská tradice a život v těsném sepětí s přírodou. To jsou témata, která zpracovávají grónští autoři a autorky,“ shodli se Petr Minařík a Pavel Rektořík, hlavní organizátoři přehlídky.
O Grónsku se nyní mluví i v souvislosti s politickými ambicemi některých současných vládců, ale jak to v Grónsku vypadá ve skutečnosti? „Literatura je nejlepším způsobem, jak poznat zemi zevnitř – skrze příběhy, zkušenosti a jazyk obyvatel. Věříme, že právě díky festivalu objeví čeští čtenáři Grónsko v jeho skutečné podobě,“ zmínil dramaturg Pavel Drábek.
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Přehlídka se vedle klasických médií zaměří také na komiks, ústní vyprávění a hudební performance. Do Ostravy tak přijede například raper Josef Tarrak-Petrussen, Minik Hansen bude mluvit o textech pro úspěšnou grónskou reggae skupinu Sauwestari.
V Ostravě vystoupí rovněž prezident Grónské asociace spisovatelů Juaaka Lyberth, jehož loňská báseň Ne, díky, pane Trumpe, reagující na snahy o přivlastnění Grónska, oblétla na sítích celý svět.
Stream z Brna a ostravské besedy
Prostor dostanou i novinky tuzemské literatury. „Každé čtení je zakončené besedou s autory. Navíc z Brna je vždy celý program vysílán živě na YouTube kanále Větrné mlýny,“ připomněl Minařík.
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„Čtení zahraničních autorů a autorek se konají vždy v původním jazyce, nejčastěji tedy v grónštině a dánštině, dostane se však i na angličtinu a překvapivě i na polštinu. Představí se mimo jiné autorka krimi thrillerů Nauja Lynge, básník a písničkář Juaaka Lyberth nebo prozaik a politik Aqqaluk Lynge. V zahraniční části vystoupí i polská spisovatelka a novinářka Ilona Wiśniewska, která se dlouhodobě arktickému tématu věnuje a jejíž knihy vychází i v češtině (Mihotání: Na konci Grónska, Absynt, 2024), a můžeme se těšit na dva koncerty: zahraje rapper Tarrak a kapela TIU,“ přiblížil jeden z ostravských pořadatelů festivalu, básník a hudebník Filip Klega.
Literární večery se konají celý červenec pravidelně od 18 hodin v Kostelní ulici číslo 24.