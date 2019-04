Medvědice opustila okolí Hukvald. Hejtman chce mít povolení k zásahu

Medvědice se podle odborníků nechová nebezpečně, má tendenci se spíše skrývat. „Musíme ale počítat se vším. Je to šelma a musíme být maximálně opatrní a dbát na bezpečnost našich obyvatel i návštěvníků kraje,“ uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák.



Ten považuje za nezbytné vytvoření odborné pracovní skupiny, případně zásahového týmu. O to už i dopisem požádal ministra životního prostředí Richarda Brabce.

V současnosti o případném zásahu rozhoduje Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy, na jejíž území se medvědice vrátila.

Krajský úřad nyní zahájil řízení o povolení výjimky k zásahu pro případ, že by se šelma znovu pohybovala mimo tuto oblast.

Zásah by připadal v úvahu pouze tehdy, kdy by šelma ohrožovala lidské zdraví, nebo se nebezpečně pohybovala v bezprostřední blízkosti obytné zástavby. „Výjimka by se týkala odchytu a pouze v krajním případě usmrcení zvířete. Samozřejmě doufáme, že nic z toho nebude nutné,“ vysvětlil Vondrák.

Úředníci spolupracují s odborníkem z Mendelovy univerzity. „Sleduje pohyb i chování šelmy. Podle jeho slov se medvědice drží v ústraní a má tendenci se před lidmi schovávat,“ dodal hejtman.

Medvěd se nejvíce pohybuje v porostech mimo otevřenou krajinu a to hlavně v nočních hodinách. Během dne s největší pravděpodobností spí nebo odpočívá.

Přesto je nutné, aby se turisté pohybovali po značených turistických trasách a byli informováni, jak se při setkání s šelmou zachovat.

„Nejdůležitější je zachovat klid. Vyhnout se přímému pohledu do očí, zůstat stát a nechat medvěda odejít. Rozhodně není vhodné utíkat,“ doporučil vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Jan Filgas a dodal, že chovatelům doporučuje zabezpečit hospodářská zvířata.

Medvědici se podařilo před časem ochranářům odchytnout. Dali jí telemetrický obojek a čip a vypustili zpět do přírody. Samice váží 106 kilogramů a je 87 centimetrů vysoká.