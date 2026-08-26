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Po Beskydech běhá medvěd. Buďte opatrní, nabádají obce své obyvatele

Autor:
  16:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

V oblasti Zlatník a Klaus na Krásné se pohybuje medvěd, informovala horská obec Krásná, která spadá pod okres Frýdek-Místek. Turisty vyzývá k opatrnosti, místní prosí o zabezpečení domovů.

„Informujeme občany a turisty, že v oblasti Zlatník – Klaus na Krásné byl dne 26. 8. 2026 spatřen medvěd,“ píše se na webových stránkách obce.

O medvědovi informovala na Facebooku i obec Raškovice. „Prosíme o zabezpečení vašich domovů, zahrad, včelstev. Nenechávejte volně běhat svá zvířata. Buďte opatrní,“ stojí v příspěvku.

Zprávy o výskytu šelmy se v oblasti Moravskoslezských Beskyd objevily již před několika dny.

Zlatník je horská osada a rekreační středisko v Moravskoslezských Beskydech, které administrativně spadá pod obec Krásná.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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Po Beskydech běhá medvěd. Buďte opatrní, nabádají obce své obyvatele

ilustrační snímek

V oblasti Zlatník a Klaus na Krásné se pohybuje medvěd, informovala horská obec Krásná, která spadá pod okres Frýdek-Místek. Turisty vyzývá k opatrnosti, místní prosí o zabezpečení domovů.

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