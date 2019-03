Beskydský medvěd se pohyboval poblíž obecního úřadu v Krásné

Na webových stránkách obce i na jejím profilu na sociální síti už proto visí varovaní před šelmou s podrobným návodem, jak zabezpečit domácí zvířata a jak se chovat ve chvíli, když se člověk s medvědem setká tváří v tvář.

„Na jedné straně místní vtipkují, že se medvěd šel k nám na obec přihlásit nebo žádat o dotace na včelíny, na druhé straně to legrace není. Nechceme jeho výskyt tady podceňovat. Lidé musejí mít informace o jeho pohybu a být opatrní,“ uvedly pracovnice úřadu v Krásné.

Na sociální síti obce si lidé sdělovali, kudy zvíře kráčí. „Jde směrem Lesní správa, obecní úřad,“ stojí například v jednom příspěvku.

Dušan Zeman z Krásné, který obecní profil spravuje, tvrdí, že se mu bohužel žádná fotografie medvěda v centru obce k rukám nedostala.

„Lidé byli asi překvapeni a nestihli ho vyfotit. Jinak by se jí určitě pochlubili. Sledovali ho z oken. Kráčel tady okolo 18:45. Je dobře, že si vzájemně dávají vědět a stihnou tak alespoň zavřít hospodářská zvířata,“ konstatoval Zeman.

„Nedá se říct, že by tak blízká přítomnost šelmy v místních nevyvolala obavy. I manželka z toho není moc odvázaná. Chodívá do lesa na procházky se psem. Všichni musí být ostražitější. Ale obecný názor je takový, že pokud míša neublíží nám, my mu taky neublížíme,“ uzavřel.

František Šulgan z Chráněné krajinné oblasti Beskydy radí lidem, aby se nebáli zvíře zaplašit.

„Jde o to, aby si nezvykl mířit do centra obcí. Stačí vystřelit ze vzduchovky do vzduchu. Vyleká ho to. Je to běžný postup i v zahraničí. Také je důležité dobře si zabezpečit odpad, aby medvěd nezjistil, že se z popelnic může nakrmit,“ doporučil Šulgan.

Podle něj medvěd od momentu, kdy se výjimečně ukázal v centru Krásné, zase někde zmizel a nejsou hlášená žádná jeho pozorování. Ochranáři se přitom v těchto dnech snaží šelmu vlákat do klece, aby jí mohli nasadit telemetrický obojek a její další pohyb sledovat.