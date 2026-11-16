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Medvěd Jirka, kterého museli utratit, měl poškozená játra i změny na srdci

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  15:00
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Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v...

Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v ostravské zoologické zahradě. (20. ledna 2025) | foto: Enrico Gombala, Zoo Ostrava

Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v...
Mědvěd ušatý Jirka se po třinácti letech přesunul ze zámeckého příkopu na...
Šestiletý medvěd ušatý, který se přestěhoval ze zlínské zoo do Konopiště. Mimo...
Medvědi ušatí z ostravské zoo při svém prvním setkání. Kromě ošetřovatelů na...
17 fotografií
Dvacetiletý medvěd ušatý Jiří z ostravské zoologické zahrady, kterého museli v polovině října utratit, trpěl vážným poškozením jater, ledvin a srdce a v závěru se u něj rozvinula celková sepse způsobená bakterií. Zvíře, které do Ostravy přišlo koncem roku 2024 ze zámku Konopiště, se potýkalo se zdravotními problémy. Získat nového medvěda bude pro zahradu obtížné. Evropské zoo evidují necelou padesátku starších jedinců a za poslední rok se nenarodilo žádné mládě.

Medvěd ušatý z ostravské zoologické zahrady se dožil dvaceti let. „Pitva prokázala pokročilé chronické poškození jater, postižení ledvin a změny na srdci,“ uvedla mluvčí zahrady Šárka Nováková.

V závěru života se u zvířete rozvinula celková infekce způsobená bakterií klebsiella pneumoniae.

„Přestože byla samci podávána odpovídající antibiotika, jeho stav se v důsledku celkové sepse dále zhoršoval a bylo nutné přistoupit k jeho utracení,“ shrnula.

Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v ostravské zoologické zahradě. (20. ledna 2025)
Medvěd ušatý Jirka na své první procházce po více než hektarovém výběhu v ostravské zoologické zahradě. (20. ledna 2025)
Mědvěd ušatý Jirka se po třinácti letech přesunul ze zámeckého příkopu na Konopišti do luxusního výběhu se stromy a vodní plochou zvaném Čitván v Zoo Ostrava.
Medvědi ušatí z ostravské zoo při svém prvním setkání. Kromě ošetřovatelů na samce dohlíželi i hasiči. (27. února 2025)
17 fotografií

Medvěd Jiří se narodil v roce 2006 ve zlínské zoologické zahradě, kde pobýval do roku 2011. Dalších třináct roků žil v příkopu zámku Konopiště, odkud byl v prosinci 2024 převezen do Ostravy.

Medvěd Jirka už je z Konopiště v Ostravě, na přepravní bednu ho zvykali

Se zdravotními komplikacemi se podle Novákové potýkal opakovaně a byl proto pod stálou veterinární kontrolou.

Samici medvěda ušatého museli ostravští chovatelé utratit v létě 2024. Bylo jí pětatřicet let a kromě jiných zdravotních komplikacích spojených s pokročilým věkem se nedokázala postavit na nohy.

V moderním chovatelsko-expozičním komplexu Čitván, kde mají zvířata rozlehlý výběh se vzrostlými stromy, keři a jezírkem, zůstává jeden medvěd, kterému je třicet roků. Společnost mu dělají opice hulmani posvátní.

Populárního medvěda Jirku musela zoo utratit, měl zdravotní problémy

Získat jiného medvěda ušatého nebude podle Novákové snadné. Evropská asociace zoologických zahrad jich eviduje necelých padesát a jsou většinou staršího věku.

Věda a výzkum

Nakládání s uhynulými zvířaty i jejich evidence se podle Novákové řídí platnou legislativou. Svážejí se speciálními vozy do kafilerie.

„U některých druhů se před odvozem odebírají vzorky tkání, kostí nebo srsti pro nejrůznější vědecké a výzkumné aktivity. Jedná se například o pohlavní orgány hrochů, žiraf, slonů či nosorožců, kosti a parohy jelenů,“ popisovala mluvčí.

Ostravská zahrada spolupracuje s řadou výzkumných ústavů a univerzitních pracovišť. „Další možné využití uhynulého zvířete je pro vzdělávací účely. Zvíře se nechá vypreparovat, anebo se využije celá kostra, lebka nebo jednotlivá kost,“ doplnila Nováková.

Její kolegové zařazují exponáty do expozic, používají je při výukových programech nebo je nabízejí muzeím na doplnění sbírek.

23. ledna 2025
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