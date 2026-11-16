Medvěd ušatý z ostravské zoologické zahrady se dožil dvaceti let. „Pitva prokázala pokročilé chronické poškození jater, postižení ledvin a změny na srdci,“ uvedla mluvčí zahrady Šárka Nováková.
V závěru života se u zvířete rozvinula celková infekce způsobená bakterií klebsiella pneumoniae.
„Přestože byla samci podávána odpovídající antibiotika, jeho stav se v důsledku celkové sepse dále zhoršoval a bylo nutné přistoupit k jeho utracení,“ shrnula.
Medvěd Jiří se narodil v roce 2006 ve zlínské zoologické zahradě, kde pobýval do roku 2011. Dalších třináct roků žil v příkopu zámku Konopiště, odkud byl v prosinci 2024 převezen do Ostravy.
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Se zdravotními komplikacemi se podle Novákové potýkal opakovaně a byl proto pod stálou veterinární kontrolou.
Samici medvěda ušatého museli ostravští chovatelé utratit v létě 2024. Bylo jí pětatřicet let a kromě jiných zdravotních komplikacích spojených s pokročilým věkem se nedokázala postavit na nohy.
V moderním chovatelsko-expozičním komplexu Čitván, kde mají zvířata rozlehlý výběh se vzrostlými stromy, keři a jezírkem, zůstává jeden medvěd, kterému je třicet roků. Společnost mu dělají opice hulmani posvátní.
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Získat jiného medvěda ušatého nebude podle Novákové snadné. Evropská asociace zoologických zahrad jich eviduje necelých padesát a jsou většinou staršího věku.
Věda a výzkum
Nakládání s uhynulými zvířaty i jejich evidence se podle Novákové řídí platnou legislativou. Svážejí se speciálními vozy do kafilerie.
„U některých druhů se před odvozem odebírají vzorky tkání, kostí nebo srsti pro nejrůznější vědecké a výzkumné aktivity. Jedná se například o pohlavní orgány hrochů, žiraf, slonů či nosorožců, kosti a parohy jelenů,“ popisovala mluvčí.
Ostravská zahrada spolupracuje s řadou výzkumných ústavů a univerzitních pracovišť. „Další možné využití uhynulého zvířete je pro vzdělávací účely. Zvíře se nechá vypreparovat, anebo se využije celá kostra, lebka nebo jednotlivá kost,“ doplnila Nováková.
Její kolegové zařazují exponáty do expozic, používají je při výukových programech nebo je nabízejí muzeím na doplnění sbírek.
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23. ledna 2025