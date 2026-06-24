Kolekcí maleb, dřevěných reliéfů a grafik se autor provokativní obrazovou řečí vyjadřuje k českým a slovenským dějinám i k jejich společným kritickým, tristním, mytizovaným či tabuizovaným okamžikům.
„Inspirovala mě Slovanská epopej Alfonse Muchy. On oslavoval Slovanstvo, tak proč já bych nemohl ztvárnit dějinné události Čechů a Slováků,“ vysvětluje autor.
Třeba obraz s názvem Zlatá horečka se týká divoké privatizace v 90. letech.
Matúš MAŤÁTKO
(1984, Bratislava). Absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (2005–2011). Držitel ceny Nejkrásnější kniha roku. Realizoval několik muralů a maleb ve veřejném prostoru. Působí jako pedagog na Fakultě výtvarných umění AU v Banské Bystrici.
„Použil jsem krtečka od Zdeňka Milera, ale není to ten známý, milý krteček, ale spekulant obsypaný prsteny a s bouchačkou za pasem,“ přibližuje dílo, které reflektuje tunelování firem i dolování uhlí.
„Výstava Matúše Maťátka připomíná, jak silně jsou Česká a Slovenská republika propojeny. V prostředí Galerie výtvarného umění v Ostravě získává tento dialog další význam. Propojuje totiž současnou slovenskou autorskou tvorbu se sbírkou galerie,“ uvedl radní pro kulturu a památkovou péči Peter Harvánek, který nad výstavou převzal záštitu.
Výstava přináší díla Matúše Maťátka z let 2020 až 2026. Jeho výtvarný jazyk je podle odborníků ovlivněn komiksem, street artem, muraly i subkulturami.
„Výstava je jakousi encyklopedickou obrazárnou, v níž jsou zaznamenány zlomové historické události a krizové momenty našich dějin, proto nese název Bratříčku, drž sa!,“ uvedl kurátor výstavy Vladimír Beskid.