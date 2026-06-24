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Krteček jako spekulant s pistolí láká návštěvníky ostravské galerie

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  12:05
Bratříčku, drž sa! je název výstavy bratislavského výtvarníka Matúše Maťátka...

Bratříčku, drž sa! je název výstavy bratislavského výtvarníka Matúše Maťátka nově otevřené v ostravském Domě umění. (23. června 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Bratříčku, drž sa! je název výstavy bratislavského výtvarníka Matúše Maťátka...
Bratříčku, drž sa! je název výstavy bratislavského výtvarníka Matúše Maťátka...
Bratříčku, drž sa! je název výstavy bratislavského výtvarníka Matúše Maťátka...
Bratříčku, drž sa! je název výstavy bratislavského výtvarníka Matúše Maťátka...
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Ostravský Dům umění otevřel výstavu bratislavského výtvarníka Matúše Maťátka s názvem Bratříčku, drž sa!, která potrvá do 23. srpna. Autor na ní prostřednictvím maleb, dřevěných reliéfů a grafik provokativně reflektuje kritické a tabuizované okamžiky společných českých a slovenských dějin.

Kolekcí maleb, dřevěných reliéfů a grafik se autor provokativní obrazovou řečí vyjadřuje k českým a slovenským dějinám i k jejich společným kritickým, tristním, mytizovaným či tabuizovaným okamžikům.

„Inspirovala mě Slovanská epopej Alfonse Muchy. On oslavoval Slovanstvo, tak proč já bych nemohl ztvárnit dějinné události Čechů a Slováků,“ vysvětluje autor.

Třeba obraz s názvem Zlatá horečka se týká divoké privatizace v 90. letech.

Matúš MAŤÁTKO

(1984, Bratislava). Absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (2005–2011). Držitel ceny Nejkrásnější kniha roku. Realizoval několik muralů a maleb ve veřejném prostoru. Působí jako pedagog na Fakultě výtvarných umění AU v Banské Bystrici.

„Použil jsem krtečka od Zdeňka Milera, ale není to ten známý, milý krteček, ale spekulant obsypaný prsteny a s bouchačkou za pasem,“ přibližuje dílo, které reflektuje tunelování firem i dolování uhlí.

„Výstava Matúše Maťátka připomíná, jak silně jsou Česká a Slovenská republika propojeny. V prostředí Galerie výtvarného umění v Ostravě získává tento dialog další význam. Propojuje totiž současnou slovenskou autorskou tvorbu se sbírkou galerie,“ uvedl radní pro kulturu a památkovou péči Peter Harvánek, který nad výstavou převzal záštitu.

Výstava přináší díla Matúše Maťátka z let 2020 až 2026. Jeho výtvarný jazyk je podle odborníků ovlivněn komiksem, street artem, muraly i subkulturami.

„Výstava je jakousi encyklopedickou obrazárnou, v níž jsou zaznamenány zlomové historické události a krizové momenty našich dějin, proto nese název Bratříčku, drž sa!,“ uvedl kurátor výstavy Vladimír Beskid.

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Krteček jako spekulant s pistolí láká návštěvníky ostravské galerie

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