Maturanti v kraji čím dál více upřednostňují cizí jazyk před matematikou

Maturitu v loňském roce úspěšně zvládlo 88,4 procenta studentů, kteří se ke zkoušce dostavili.

Průměrná republiková úspěšnost v loňském roce činila 88 procent. Podíl těch, kteří maturitu zdolají, v posledních třech letech v kraji roste. V roce 2016 ji zvládlo 86,7 procenta konajících, o rok později 87,1 procenta.

„Výsledky jsou lepší, dostali jsme se nad průměr republiky ve srovnání s ostatními kraji. V jazyce anglickém jsme si sice trošku pohoršili, ale pořád jsme lehce nadprůměrní. Doufáme, že tento trend bude pokračovat,“ komentoval náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

V matematice je severní Morava a Slezsko v mezikrajském srovnání šestá, rok předtím byla osmá. V češtině místní maturanti obsadili osmé místo, ve srovnání s rokem 2017 si polepšili o pět příček. V angličtině spadli ze čtvrtého místa na páté.

Nejúspěšnější jsou žáci gymnázií a lyceí, kde se úspěšnost blíží sto procentům, naopak na středních odborných učilištích a nástavbách se pohybuje mezi sedmašedesáti a padesáti procenty. Rozdíly jsou podle aktuálních výsledků zveřejněných Cermatem mezi středními školami různých zřizovatelů, ty krajské jsou na tom lépe.

Většina maturantů v kraji preferuje cizí jazyk před matematikou, loni si jej, z drtivé většiny angličtinu, vybralo 77 procent. Letos jsou preference ještě výraznější. K maturitě na jaře se přihlásilo 8 246 studentů a 79,5 procenta z nich si vybralo cizí jazyk na úkor matematiky.

Výsledky maturit jsou pro kraj kritériem pro hodnocení škol. Na jejich základě například před dvěma lety zavedl rozšířenou výuku angličtiny do zdravotních škol. „V tom pokračujeme a zavádíme teď také pilotní projekt Yes, I do na vybrané strojírenské obory, kde budou mít rovněž několik hodin angličtiny navíc,“ dodal náměstek.