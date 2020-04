Maturanty i žáky devátých tříd stresuje nejistota kolem klíčových zkoušek

Ministerstvo školství už postup zveřejnilo. Když se školy otevřou před 1. červnem, maturity se uskuteční nejdříve tři týdny poté.

V případě otevření po 1. červnu studenti dostanou maturitní vysvědčení podle známek z posledních tří vysvědčení. Totéž platí pro závěrečné zkoušky učebních oborů.

Přijímací zkoušky se uskuteční dva týdny po otevření škol, žáci budou mít místo dvou jeden řádný termín.



Čeká se na podrobnosti. „Informace o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středního vzdělávání byly zaslány všem školám. Ministerstvo v současné době připravuje k zákonu prováděcí právní předpis,“ uvedla Stanislava Šmídová z krajského odboru školství.

Školy se tak připravují hned na několik variant. „Jedeme v režimu, že se maturity, ač později, uskuteční. Maturanti se ke zkoušce chystají, výuka pokračuje, jen na dálku. Kolegové reflektují, že žáci pracují a připravují se,“ konstatoval ředitel ostravské SPŠ elektrotechniky a informatiky Zbyněk Pospěch.

Ředitelé avizují, že maturity i závěrečné zkoušky v pozdějších termínech školy zvládnou, i když to bude náročnější.

„Bude se to kumulovat do kratšího období. Normálně míváme maturity v květnu a závěrečné zkoušky učebních oborů v červnu. Předsedy komisí zveme z jiných škol. Bude to náročnější, když celý národ bude muset vše vtěsnat do dvou tří týdnů,“ řekl Josef Vondál ze SŠ technické v Opavě.

Ředitel: U přijímaček neexistuje variantní řešení

V případě, že se školy do 1. června neotevřou a maturity a závěrečné zkoušky se neuskuteční, zůstává hodně nejasností. Například jak uzavřít známkování druhého pololetí letošního roku. „Situace je nepředvídatelná, právní úprava přesně neurčuje řadu věcí. Čekáme na připravovanou vyhlášku,“ uvedl Jan Meca, ředitel SPŠ a OA Bruntál.

Připravují se i přijímací zkoušky. Pokud se školy otevřou včas, neměl by nastat problém. Například gymnázia stihnou i přijímačky nanečisto pro žáky přípravných kurzů. „Budou v týdnu, kdy se vrátí do školy,“ řekla ředitelka Mendelova gymnázia v Opavě Monika Klapková.

Otázkou je podoba přijímaček, když se nezlepší epidemiologická situace. „Pro případ, že by se školy neotevřely do konce června, neexistuje variantní řešení,“ poznamenal Zbyněk Pospěch.

Jistota není ani u oborů, jež plní až druhá a další kola přijímacího řízení. „Vše se posune. Další kolo lze vyhlásit až po uzavření předchozího. Plnit obory budeme až do září,“ dodal Vondál.