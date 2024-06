Školky v Moravskoslezském kraji otvírají nové třídy, přibudou desítky míst

„Na našich pozemcích v ulicích Slunečné, Sokolské a Petra Cingra se dostavělo nebo vzniká přes šedesát nových domů. Soukromí developeři staví dalších čtyřicet objektů. A do nich se stěhují převážně mladí lidé s dětmi,“ nastínil starosta Bohumína Petr Vícha.

Školkové děti V tomto školním roce navštěvuje mateřinky v kraji 38 932 dětí. V tom loňském jich bylo 39 377, tedy o 445 více. V předškolním věku je právě teď ve školkách v kraji 14 081 dětí. O rok dříve bylo předškoláků 14 018. Ačkoliv počet dětí v kraji neroste, řada školek řeší nárůst zájmu. Více se hlásí dvouleté děti, situaci ovlivňuje výstavba domků.

Bohumín se proto loni v září pustil do desetimilionové přestavby horního patra jednoho z pavilonů stávající MŠ Nerudova na novou kmenovou třídu. Zázemí je hotovo, zbývá ji vybavit nábytkem a pomůckami. V září otvírá.

Už letošní zápisy do školek ukázaly, že se to vyplatilo. „Můžeme přijmout všechny děti, které do začátku září dovrší tři roky. A podařilo se umístit i většinu těch, které tohoto věku dosáhnou v průběhu podzimu,“ informovala vedoucí odboru školství Pavla Skokanová.

Výstavba a příliv mladých rodin si vyžádaly investici do zvětšení prostor školky i ve Větřkovicích na Vítkovsku. „Potřebovali jsme zvýšit kapacitu z osmadvaceti na čtyřicet míst. V minulých letech se nám podařilo zasíťovat patnáct pozemků, na dvanácti se staví. K výstavbě nových rodinných domů se prodávají i soukromé pozemky, přicházejí mladé rodiny,“ vysvětlil starosta Miroslav Černoch.

Nová třída vznikne v půdních prostorách stávající školky, obec zároveň stavebně upraví i přízemí. Celá akce si vyžádá investici 11 milionů korun. „Od září se prostory otevřou,“ dodal starosta.

Opavu přiměla k obnově budovy a zahrady staré mateřinky v městské části Kylešovice, zrušené v 90. letech, předloňská prognóza, že do dvou let budou ve školkách chybět na dvě stovky míst. Dvoupodlažní objekt, v němž prozatím sídlila knihovna, nabídne od září dvě třídy s celkovou kapacitou 56 míst.

„Nejvýraznější změnou je nová dispozice budovy,“ uvedla Martina Heisigová, vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování opavské radnice. Opava do přestavby školky a jejího vybavení investovala 17,25 milionu korun, částkou 13,4 milionu přispěla Evropská unie.

Opava zároveň rozšířila další mateřinku. Přístavbou a rekonstrukcí prvního patra vzniklo nové oddělení s kapacitou 28 míst v opavské městské části Malé Hoštice. Otevře rovněž v září.

Navyšuje i Havířov. „Od příštího školního roku se po rekonstrukci prostor plánuje navýšení kapacity o padesát dětí ve dvou třídách MŠ U kamarádů v Havířově-Podlesí,“ informovala mluvčí tamní radnice Rosalie Seidl Pokorná.

Zájem o školky v Havířově roste, zatímco v roce 2020 přišlo k zápisům 310 dětí, které během následujícího školního roku dosáhly tří let, letos už dorazilo 420 takových zájemců. Přijímány bývají zhruba dvě stovky dětí.

Mírně rostoucí zájem hlásí i Karviná či Frýdek-Místek, kapacity tamních školek však zatím vyhovují. Naopak pokles počtu malých dětí zaznamenává Krnov, Nový Jičín či ostravská Poruba. „V Novém Jičíně už dlouhodobě přijímáme do školek dvouapůlleté děti, které mají trvalý pobyt v našem městě,“ řekla mluvčí radnice Marie Machková.