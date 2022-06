Moravskoslezské školky řeší přetlak dvouletých dětí i mnoha odkladů

„Celkový zájem o umístění dětí v mateřských školách je u nás vyšší než v předchozích letech. Stejně tak je tomu i v případě dvouletých dětí,“ uvedla mluvčí Havířova Rosalie Seidl Pokorná. „Ty ale musíme často odmítat, protože nemáme takovou kapacitu.“

Děti mladší tří let totiž na přijetí do mateřských škol nemají právní nárok. „Vždy nejdříve přijímáme děti předškolního věku, následně děti od tří let, a pokud zůstane místo pro děti mladší, je jim uzpůsobena jedna třída v mateřské škole v Okružní ulici,“ vysvětlila mluvčí Bohumína Jana Končítková.

To potvrdila i ředitelka zdejší Mateřské školky a Základní školy Dr. Edvarda Beneše Barbora Bolcarovičová. „Pár dětí okolo dvou let jsme přijali na doplnění stavu standardních tříd, ale zbytek jsme odmítali. V minulosti jsme pro ně měli i speciální třídu, tu bychom ale tentokrát nenaplnili.“

Dvouleté děti mateřské školy odmítaly i v dalších městech regionu. „Tento rok jsme dokonce žádné děti pod tři roky nepřijímali, i když zájemců bylo velké množství,“ sdělila ředitelka Mateřské školy Edvarda Beneše v Opavě Dagmar Onderková.

Zřizují se speciální přípravné třídy

Speciální třídu pro nejmenší každoročně zřizují v Mateřské škole Alberta Kučery v Ostravě. „Tato třída má kapacitu pouze patnáct dětí. Každoročně se zaplní velice rychle,“ okomentoval ředitel Rostislav Pytlík. „Kdybychom těchto tříd měli několik, byly by všechny plné.“

Kromě toho však školky a školy řeší také nebývalý počet odkladů školní docházky. „Letos jsme na naší škole měli jedenáct odkladů, což se nám v minulosti ještě nestalo. Vždycky to bylo tak čtyři až šest dětí,“ uvedla Bolcarovičová. „Z toho důvodu jsme pro tyto děti zřídili speciální přípravnou třídu na základní škole.“

Ve Frýdku-Místku budou děti s odkladem školní docházky umisťovat do mateřských škol. „Zaznamenali jsme o 23 žádostí více než v minulém roce. Celkem tedy o odklad školní docházky požádalo 120 zákonných zástupců dětí,“ řekla mluvčí města Jana Musálková Jeckelová. „Kapacita mateřských škol je ale dostačující, takže děti umístíme tam. Přípravnou třídu nebudeme zřizovat z důvodu nezájmu rodičů.“

Více odkladů i kvůli pandemii

Důvody k odkladu školní docházky jsou přitom různé. „Obvykle je to kvůli datu narození. Děti narozené ve druhé polovině roku rodiče často nechávají doma, aby jim prodloužili pobyt ve školce a aby si upevnily návyky,“ konstatovala Bolcarovičová. „Nyní to ale určitě má souvislost také s pandemií, protože některé děti nebyly téměř dva roky ve školce.“

V Bohumíně mají pro děti s odkladem dvě přípravné třídy na základních školách. „Jedná se v podstatě o nultý ročník. V Benešově základní škole v přípravné třídě pracují s dětmi, které mají odloženou docházku kvůli nějakým nedostatkům,“ uvedla Končítková. „Učitelé s dětmi procvičují jemnou a hrubou motoriku, rozvíjí vyjadřovací schopnosti nebo například prostorovou orientaci.“

Druhá taková třída se nachází na Základní škole T. G. Masaryka. „Tam je cílem vyrovnání sociálního znevýhodnění a podpora spolupráce rodiny se školským zařízením,“ doplnila Končítková.