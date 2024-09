Školky mají dost míst, ale rodiče panikaří. Dítě hlásí až do devíti mateřinek

Například v Praze bylo donedávna umístění dítěte do školky velkým stresem s nejistým výsledkem, ale ani tam už to neplatí. A třeba v Ostravě nebo Opavě s tím nebyl problém ani v minulosti.

„Kapacita školek není problém. Je tu ale všeobecná panika. Výsledkem je, že máme rekordmany, kteří dítě přihlásí i do devíti školek. A není to až taková rarita,“ potvrdila náměstkyně primátora Ostravy Andrea Hoffmannová.

Ředitelky školek budou kvůli tomu ještě v září vyhodnocovat přijímací řízení a zjišťovat, kdo opravdu nastoupí. „Rodiče jednoho dítěte tedy blokují i osm míst. Než si vyberou, často dlouho mlží,“ řekla Hoffmannová.

Zdůraznila, že díky elektronickému portálu předškolního vzdělávání má Ostrava o počtu přihlášek přehled. „Pravdou je, že rodič může dítě přihlásit třeba do padesáti školek,“ doplnila náměstkyně.

Rodiče se často neozvou, kam umístili dítě

Komplikuje to situaci hlavně větším školkám, třeba mateřince v ostravské Mitušově ulici, kam chodí asi 140 dětí. „Kdybychom iniciativně nezjišťovali, jestli dítě z květnového zápisu skutečně nastoupí, mohlo by se stát, že bychom měli v září o deset dětí méně, a přitom jsme některé rodiče odmítli. Zbytečně nás to administrativně zatěžuje,“ řekla zástupkyně ředitele školy Lenka Fuchsová.

Dodala, že rodiče se sami většinou neozvou, aby oznámili, že se rozhodli pro jinou školku nebo se třeba stěhují. Teprve teď se podle ní ujasňuje složení tříd a vrací se i původně nepřijaté děti.

„Všechny školky řeší duplicitu. Protože rodiče mohou podávat přihlášky elektronicky, je to pro ně snazší,“ sdělila mluvčí ostravského obvodu Jih Bronislava Rudinská-Supíková. Tamní radnice je zřizovatelem 29 školek s kapacitou kolem 900 míst a školným 600 korun měsíčně.

„Zatím pořád nevíme, kolik dětí nastoupí. Na konci prázdnin jsme měli napříč obvodem ještě asi devadesát volných míst,“ doplnila.

Pár neobsazených míst je podle mluvčího radnice Ostravy-Poruby Martina Otipky v porubských školkách. „Duplicitní přihlášky lze odhalit z ostravského elektronického portálu. Ředitelky školek pak řeší, kam tedy nakonec dítě nastoupí,“ informoval Otipka.

Opava přijala pro letošní školní rok 928 žádostí o umístění v mateřské škole, ale týkají se jen 664 dětí, protože i rodiče v Opavě se jistí několika přihláškami.

„Naši rekordmani hlásí děti do pěti školek. Děláme to tak, že školky mi pošlou po zápisu seznamy a my vyhledáme duplicity,“ sdělila vedoucí odboru školství v Opavě Andrea Štenclová.

Ředitelka opavské Sedmikrásky Eva Matušková potvrdila, že tento nešvar i jim zbytečně komplikuje začátek školního roku. Opavské školky patří k nejlevnějším v kraji. Zřizovatel nastavil školkovné na 475 korun.

O tři stovky předškoláčků více

Dostatek míst je ve školkách v Novém Jičíně i v Karviné. „Kdo chce, místo ve školce sežene, a to i v pěší vzdálenosti od bydliště. Problém s duplicitními přihláškami řešit nemusíme,“ sdělila vedoucí karvinského odboru školství Martina Šrámková.

Podle mluvčí moravskoslezského hejtmanství Nikoly Birklenové nastupuje letos poprvé do školky asi 11 700 dětí, o 300 více než loni. Rodiče, jimž nevadí vyšší školné, si mohou vybrat i soukromé školky či dětské skupiny. I tam ale dělají trochu chaos rodiče, kteří zapisují děti do více zařízení.

„Dali jsme dceru do dětské skupiny, aby si zvykla na vrstevníky, protože třeba nerada půjčuje hračky. Jenže jsou tam dohromady jen tři děti, takže to skoro ztrácí smysl. Přitom tam mělo být plno,“ uvedla Veronika z centra Ostravy. Podle ředitelek školek by bylo řešením limitovat počet přihlášek třeba na tři.