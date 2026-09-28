Politika mě baví, do všeho jdu po hlavě, říká ostravský lídr Motoristů Gregor

Svůj vzestup nyní hodlá potvrdit jako ostravský lídr Motoristů v komunálních volbách.
„Vadilo mi, jak se politici chovali za covidu, a byl jsem nešťastný ze stavu ve Vítkovicích. Bylo to ve velké míře ghetto, ve vchodech bezdomovci i narkomané, injekční jehly ležely v parku. Říkal jsem to zastupitelům, ale marně. Tak jsme se sousedy šli do komunálních voleb v roce 2022, získali 22 procent a najednou se začaly věci měnit,“ vysvětluje Gregor své pohnutky vstoupit do politiky.
Co jste za rok ve velké politice v Praze zjistil?
Za ten rok si člověk v Poslanecké sněmovně velmi rychle ujasní, co chce. Buď z toho co nejdříve utéct, nebo naopak s tím splyne a stane se součástí problému, případně ho to motivuje k tomu, že chce s tím, s čím nesouhlasí, bojovat a zjišťovat, kam až vede cesta, kde se dají věci měnit.
Matěj Gregor
Narodil se 12. dubna 2002 v Ostravě, je spjatý s obvodem Vítkovice.
Vystudoval Střední školu informačních technologií ve Frýdku-Místku, poté tři roky český jazyk, literaturu a historii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity.
Byl členem strany Svobodní, za hnutí Vítkovičtí se v roce 2022 stal zastupitelem Vítkovic.
Veřejně vystupoval proti pandemickým omezením a poté proti vládě Petra Fialy (ODS).
V roce 2024 se stal členem nové politické strany Motoristé sobě, kde loni uspěl v parlamentních volbách a stal se poslancem.
Zatím svobodný a bezdětný.
Vy jste, předpokládám, zvolil třetí možnost...
Ano. Politika mě baví, do všeho jdu po hlavě. S Motoristy jsme přinesli jiný styl politiky, ať se to někomu líbí, nebo ne. Naše odlišnost od ostatních stran je do očí bijící.
No, i tak to lze říci. Myslíte, že styl praktikovaný v centrální politice lze přenést i do komunálních poměrů v Ostravě?
Myslím si, že ano. V Praze se musí za Ostravu bojovat, přetlačit pragocentrismus, vyjednávat, ale pak si to v Ostravě odpracovat. Ostrava není žádná vesnička středisková.
Takže tím už avizujete, že pokud se stanete součástí vedení třetího největšího města, tak si poslanecký mandát ponecháte?
Člověk to musí mít srovnané. Už poslaneckou práci jsem hodně spojil s Ostravou, mám tady mnoho schůzek, potkávám se s lidmi, navštěvuji různá zařízení. A to vše mohu přenést ve výtlak do Prahy, na vládu. A tam za Ostravu jako poslanec bojovat. Jistě, jako senátor bych to měl snadnější, to je takové politické spící oddělení, ale i tak jsem přesvědčený, že obojí lze skloubit.
Už jste také čelil kritice za střet zájmů, když jste si zřídil poslaneckou kancelář v nemovitosti svého dědečka, takže státní peníze za nájem zůstávají v rodině. Nechystáte se v případě úspěchu ve volbách přestěhovat do nějakých volných městských prostor, a přispět tak finančně městu?
(smích) To ne, městské prostory přenechám lidem, kteří tam mohou podnikat. Kancelář v Kutuzovově ulici ve Vítkovicích jsem založil při volbách v roce 2022, takže už pět let tam jsou lidé zvyklí za mnou chodit, a nebudu to měnit.
Předpokládám, že jste v posledních letech sledoval dění na magistrátu. Jak se podle vás lišilo vedení za primátora Macury a současného primátora Dohnala?
Nechci to nějak extra rozebírat, ale myslím, že měli dva zcela odlišné styly řízení. U pana Macury mi přišlo, že si většinu věcí uměl odřídit sám a radu se zastupitelstvem bral jako takovou povinnost. U pana Dohnala mi takové to primátorské bouchnutí do stolu s tím, že to tak bude, trochu chybí.
V předvolebních debatách jste podle reakcí diváků uspěl (debata s lídry Ostravy na iDNES.cz), ale asi máte usnadněnou roli, že jste v ostravských podmínkách hodně nepopsaný list a můžete kritizovat.
To možná ano, ale víte, co mě na debatách fakt šokovalo? Jak se politici ze současné magistrátní koalice mezi sebou dohadují, ostře na sebe útočí, ale přitom sedí v jedné městské radě a společně hlasují. A nyní se tváří, že jsou vlastně opoziční. Nemám rád politické divadlo, naopak jsem pro přiznané karty na stole.
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Co chcete z programu Motoristů pro Ostravu vyzdvihnout?
Ostrava potřebuje opětovně nastartovat. Pojďme se inspirovat Polskem, které dokázalo přitáhnout obrovské investice, které nyní leží třeba padesát kilometrů od Ostravy. Pro naše město je nutností co největší nabídka dobře placené práce, aby zejména mladí lidé neutíkali do Prahy a jinam. Město ve spolupráci se státem, v čemž mohu pomoci i já, musí sanovat brownfieldy a vytvořit investiční možnosti. To je nutnost. Ale vidím ještě jeden asi palčivější problém...
Povídejte.
Zhoršující se bezpečnostní situaci v ulicích. Znám čísla za Vítkovice, a ta hovoří jasně. Neřeší se vůbec nebo jen velmi málo narkomané, stejně tak bezdomovci. Máme video, jak si člověk přímo v centru na Masarykově náměstí střílí do žíly drogu. K tomu prostě musí být nulová tolerance. Ne investovat do megalomanských projektů a rezignovat na to, že veřejný prostor stále více zaplňují feťáci. Stačí být důsledný, pak se projeví i malé změny. Musíme vytvořit podmínky pro to, aby policisté a strážníci byli v ulicích a tam řešili zejména takové problémy.
Tím megalomanským projektem míníte koncertní halu?
Jistě. Nejsem zásadně proti tomu, že se něco takového staví, proč ne. Ale tady mi přišlo, že se někdo zamiloval do šíleně drahého projektu, ať to stojí, co to stojí. A když už se to rozehrálo, tak to dokončíme, i kdyby to přišlo na deset miliard. Vždyť suma poskočila už o tři sta procent a všichni jen krčí rameny.
Jenže jak chcete současnou situaci řešit?
Udělat kompletní audit zakázky, a jestli zjistíme, že to je pro město finančně neudržitelné, tak projekt změnit a jít do něčeho reálnějšího. Vždyť je šílené, že se u jedné stavby pohybujeme už na čtyřech miliardách a my ve Vítkovicích marně hledáme dvacet milionů na odkup chátrající prázdné budovy. Tím obřím projektem trpí běžné problémy dotýkající se občanů. Čtyři miliardy jsou nesmysl.
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A co projekt Nové Bazaly?
To podporuji, protože město slíbilo Baníku, že stěhování na Městský stadion ve Vítkovicích je jen dočasné řešení. A dočasnost přetrvává už jedenáct let, sám jsem na posledním utkání s Duklou byl. Navíc to má i komerční potenciál. Kdyby se na nový stadion dostala reprezentace a mezinárodní turnaje, může to být i ziskové, protože Baník je prostě fenomén s obrovskou fanouškovskou základnou. Navíc by se uvolnil prostor pro další klub ve Vítkovicích.
V poslaneckých volbách získali Motoristé v čele s vámi 6,11 procenta, kam cílíte letos v komunálních volbách?
Základní cíl je dostat Motoristy poprvé v historii na magistrát, a pokud to bude možné, stát se součástí koalice. A pokud by se podařil dvouciferný výsledek, jen dobře. Ale beru to s velkou pokorou, jsme přece jen noví.
Už máte domluvené opakování vládní koalice s ANO a SPD, pakliže by to mandátově vyšlo?
Ne, my nejedeme stylem Petra Fialy, že v Praze bude koalice na půdorysu vlády. Nic nemáme domluvené a rozhodně nemáme žádné politické zadání. Nezastírám, že v mnohém jsme si s ANO v Ostravě názorově blízcí, ale v lecčems ne, třeba v pořízení sledovacího parkovacího auta, s čímž nesouhlasíme. S panem Verešem jsme v podstatě vrstevníci, ale karty rozdají voliči, na to nezapomínejme.
S kým o koalici rozhodně nebudete vyjednávat?
Nechci někoho předem vylučovat, někým pohrdat a podobně, jak to občas slyšíme my od jiných. Jen si popravdě moc neumím představit jednání s komunisty nebo jak se nyní jmenují, to nevím, jak bych pak opět děti učil dějepis. A programově se fakt radikálně lišíme snad ve všem s Piráty, tam by koalice asi také neklapla.
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