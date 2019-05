V proluce na náměstí v Ostravě bude oddechová zóna, později ji zastaví

Návrh odpočinkové zóny tento týden představili veřejnosti autoři projektu, architekti Ondřej a Markéta Vysloužilovi.

„Vytvořili jsme tři varianty, od minimalistické po maximalistickou. Všechny nabídnou multifunkční hřiště, plochu pro relaxaci, občerstvení, letní kino a v zimě oblíbené ledové kluziště. Cílem je, aby se oddechová zóna dala využívat celoročně,“ uvedl Ondřej Vysloužil.

Architekti počítali s využitím plochy, na které by měl v budoucnu stát dům. Zónu navrhli tak, aby symbolizovala vnitroblok, který je možné zcela uzavřít.

Občerstvení či jiné zboží by měli prodejci nabízet ve stáncích typu vzdušných kontejnerů, které budou lemovat jednu či více stran zóny. Otevřené by měly být dovnitř i směrem ven do ulice. Podle radního Moravské Ostravy a Přívozu Lukáše Jansy nové vedení obvodu už nechce v centru města beachvolejbalové hřiště, jaké tam bylo v minulých letech.

„Změnu poznají návštěvníci centra už letos v létě. Místo písku bude na náměstí multifunkční hřiště a také kavárna s pískovištěm,“ řekl Jansa.

Vybudování navržené oddechové zóny by podle něj mělo stát od 20 do 25 milionů. „Počítáme s tím příští rok. Provoz zóny chceme svěřit někomu, kdo s tím má zkušenosti. Nejdřív ale musíme zjistit, zda o to bude zájem. Zatím tak není jisté, že zóna vznikne,“ dodal Jansa.

Ne všem se návrh líbí. „V době sucha zmizí veškerá zeleň,“ divili se někteří lidé. „Řešili jste to s památkovým ústavem?“ ptali se jiní. Architekt řekl, že ještě ne. Město s tím ale počítá. I s výsadbou zeleně.