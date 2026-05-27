Odbojářka Párátko pomohla mnoha lidem. Po porodu dcery skončila v koncentráku

Podle historičky Pavly Plaché, vedoucí Oddělení doby nesvobody 1939–1945 Ústavu pro studium totalitních režimů, která neuvěřitelný příběh objevila, zřejmě nešlo o „oficiální“ odbojovou přezdívku.
„Těžko říct, jestli měla nějaké oficiální krycí jméno. Prostě jí takhle říkali,“ uvedla.
Přezdívku si podle ní vysloužila proto, že byla podle vzpomínek převedených vojáků „štíhlá, drobná, velmi štíhlá“.
Marii Pětrošové, devatenáctileté švadleně z Frýdku, tehdy zkraje války zbývaly už jen necelé tři roky života.
Anne Priborska v dokumentu vzpomíná, že otec měl doma plechovou krabičku s fotografiemi. Na jedné z nich byla malá dívka, o níž jako dítě od otce slyšela, že je to „asi někdo z rodiny“. Pravdu zjistila až po desetiletích.