Důležitá silnice v Mariánských Horách se promění, v ulici přibude i cyklostezka

„Rekonstruovat budeme nejen stávající kanalizaci a vodovodní síť. Navážeme na ni kompletní přestavbou ulice Přemyslovců. Včetně proměny celé lokality,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

V ulici by nově neměla chybět zeleň, stromy ani stezka pro cyklisty či parkovací místa pro obslužnost jednotlivých obchodů.

„Práce si vyžádají určitá dopravní omezení. Vše ale chceme řešit tak, aby měli lidé přístup do svých domovů i do prodejen místních živnostníků,“ uvedl starosta Mariánských Hor Patrik Hujdus. „S obchodníky i projektanty jsme se nedávno sešli nad harmonogramem prací, aby se lidé mohli připravit a věděli, co je ve které době čeká.“

Stavební práce zahájí dělníci v ulici 1. máje. „Bude úplně uzavřený jízdní pruh ve směru na Vítkovice, a to v délce 135 metrů. Tuto fázi by měli stavbaři ukončit do dvou měsíců, konkrétně do 14. května,“ dodala mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná.

MHD se měnit nebude

Bezprostředně poté zahájí firma rekonstrukci kanalizace v ulici Přemyslovců. V celkem pěti etapách tam dělníci zrekonstruují nejprve pravý jízdní pruh ve směru od ulice Novoveská k ulici 28. října. Následovat bude pět etap v opačném směru. Všech deset etap bude mít stejný dopravní režim.

„V pracovním úseku bude celková uzavírka pro individuální automobilovou dopravu. Vjíždět či projíždět tudy mohou v kyvadlovém režimu pouze vozy integrovaného záchranného systému, rezidenti a podnikatelé po nezbytné předchozí domluvě se stavbou,“ uvedla Pokorná. „Výjimku má i městská hromadná doprava, kterou zachováme v plném provozu. Pouze zastávky se mírně přesunou.“

Předpokládané dokončení prací uvádí Ostrava zhruba za rok a půl, tedy na podzim 2024.