Policie viní dva lidi kvůli zakázce ostravského obvodu Mariánské Hory

Podle mluvčí Okresního státního zastupitelství v Ostravě Jiřiny Navrátilové oba lidé vyslechli obvinění v pátek v souvislosti se zadáním veřejné zakázky ze strany obvodu.

„Jsou stíhání pro trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Ani jedna osoba není ve vazbě,“ uvedla Navrátilová s tím, že horní hranice trestů je v případě prokázání viny až osm let odnětí svobody.

Vzhledem k vyšetřování nechtěla poskytnout bližší informace. Na dotaz MF DNES ale upřesnila, že v případě druhého obviněného se nejedná o člena zastupitelstva obvodu. Podle mínění opozice by mohlo jít o někoho, kdo získal zakázku.

Starosta obvodu Patrik Hujdus (Nezávislí) uvedl, že nemá od policie žádné informace o tom, koho a čeho se obvinění týkají: „Mě ne, ani jsem dosud nevypovídal.“

Opozice míní, že může jít o větší zakázky na opravy bytových domů. Hujdus si to nemyslí. „Všechny velké zakázky soutěžíme formou elektronické aukce, takže přihlásit se může kdokoli,“ nastínil.

Exstarostovi někdo rozbil okno

Mezi zastupiteli obvodu, kde se v tomto volebním období už dvakrát měnila rada včetně starosty, je teď ještě větší dusno než obvykle. Kromě Řezáče je stíhaná i neuvolněná místostarostka Sandra Sophie Murtinová (zvolená za ANO, nyní nezařazená).

Je obžalovaná z trestných činů vydírání, zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, za což jí žalobce navrhl tříletý trest vězení, peněžitý trest i zákaz výkonu funkce člena rady.

Jak iDNES.cz po zatčení Řezáče uvedl, trestní oznámení na političku podal bývalý starosta Jiří Vávra (ANO). Patrně kvůli tomu se mu někdo v sobotu ráno pomstil. Kamenem mu rozbil okno a poškodil fasádu domku.

„Odezva přišla. Asi začal předvolební boj,“ okomentoval situaci Vávra, který útok oznámil policii. „Případem se od soboty zabýváme,“ potvrdila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Útok na rodinný dům zastupitele překvapil i Vávrova spolustraníka, primátora města Tomáš Macuru (ANO).

„Připomíná mi to praktiky odněkud z Jižní Ameriky či Balkánu. Určitě nepatří do České republiky, do Ostravy, nikam do demokratického světa. Ukazuje to, z jakých pohnutek a z jaké motivace někteří lidé do politiky vstupují. Volby by měly být sítem, aby takoví lidé neměli šanci,“ uvedl Macura.