  11:30
Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Viní ji z rasismu kvůli vystěhovávání někdejší hornické osady Bedřiška, kde nyní většinově žijí Romové. K útoku na objekt se přihlásila skupina MHaH, obvod rasismu.
Aktivisté v noci počmárali radnici v ostravském obvodu Mariánské Hory a Hulváky hnědou barvou jako symbol obvinění z rasismu. Vadí jim plán na zrušení místní kolonie Bedřiška. (8. srpna 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Radnice dnes kvůli incidentu z preventivních důvodů zavřela už v 10:30, místo tradičních 12:00 hodin.

„Dozvěděli jsme se to tak, že zaměstnanci, kteří přišli ráno do práce, si všimli, že budova A byla ze strany vstupu do budovy téměř po celé délce potřísněna barvou. Zatím to vypadá, že na těch tvrdých částech, jako je sklo a kliky, je barva omyvatelná. Jestli bude omyvatelná i z fasády, to v tuto chvíli nevíme,“ řekl starosta ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus.

Aktivisté ve své zprávě tvrdí, že k potřísnění radnice využili hasicí přístroj naplněným omyvatelnou hnědou barvou, která má odkazovat na rasismus.

Podle Hujduse byla o věci informována městská i státní policie. Starosta jakékoliv obvinění z rasismu odmítá. Stejně tak odmítl i způsob, jakým skupina vyjádřila svůj odlišný názor.

Lidé z Bedřišky se brání vystěhování, podali už druhé trestní oznámení na radnici

„Je to poškozování majetku. Rozhodně to neschvaluji a odsuzuji to. Na vyjádření svého názoru má každý právo, ale touto cestou by se to dít nemělo,“ řekl starosta.

Aktéři podle něj navíc vyděsili zaměstnance úřadu, který proto dnes i z preventivních důvodů zavřel dříve.

Obvod chce lidi z Bedřišky postupně vystěhovat. Dlouhodobě poukazuje na to, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Lidem podle starosty nabízí náhradní ubytování.

Komunitní práce, nebo skomírání ghetta?

Na červnovém zasedání zastupitelstva byly prezentovány i závěry šetření pracovní skupiny, která dospěla k názoru, že někdejší hornickou kolonii Bedřiška není do budoucna vhodné rozvíjet jako lokalitu k bydlení.

Část zastupitelů se závěry nesouhlasila. Poukazovala na to, že materiál není dostatečně připraven. Proti závěrům protestovali i někteří obyvatelé a podporovatelé Bedřišky.

„Znemožněme, aby ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky, obvod rasismu, pokračoval v rasově motivované politice bydlení, kterou aktivně již několikáté volební období provozuje v osadě Bedřiška na vlastním území... Situace, k níž dochází na Bedřišce, je ojedinělá, neboť konkrétní osoby, které se zasazují o povznesení ducha této země příkladnou komunitní prací, čelí specifické agresi, odporu a šikaně vlastní samosprávy,“ uvedli aktéři protestu.

Obvod Mariánské Hory a Hulváky leží nedaleko centra Ostravy a žije v ní přes 11 tisíc obyvatel.

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

