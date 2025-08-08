Radnice dnes kvůli incidentu z preventivních důvodů zavřela už v 10:30, místo tradičních 12:00 hodin.
„Dozvěděli jsme se to tak, že zaměstnanci, kteří přišli ráno do práce, si všimli, že budova A byla ze strany vstupu do budovy téměř po celé délce potřísněna barvou. Zatím to vypadá, že na těch tvrdých částech, jako je sklo a kliky, je barva omyvatelná. Jestli bude omyvatelná i z fasády, to v tuto chvíli nevíme,“ řekl starosta ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus.
Aktivisté ve své zprávě tvrdí, že k potřísnění radnice využili hasicí přístroj naplněným omyvatelnou hnědou barvou, která má odkazovat na rasismus.
Podle Hujduse byla o věci informována městská i státní policie. Starosta jakékoliv obvinění z rasismu odmítá. Stejně tak odmítl i způsob, jakým skupina vyjádřila svůj odlišný názor.
|
Lidé z Bedřišky se brání vystěhování, podali už druhé trestní oznámení na radnici
„Je to poškozování majetku. Rozhodně to neschvaluji a odsuzuji to. Na vyjádření svého názoru má každý právo, ale touto cestou by se to dít nemělo,“ řekl starosta.
Aktéři podle něj navíc vyděsili zaměstnance úřadu, který proto dnes i z preventivních důvodů zavřel dříve.
Obvod chce lidi z Bedřišky postupně vystěhovat. Dlouhodobě poukazuje na to, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Lidem podle starosty nabízí náhradní ubytování.
Komunitní práce, nebo skomírání ghetta?
Na červnovém zasedání zastupitelstva byly prezentovány i závěry šetření pracovní skupiny, která dospěla k názoru, že někdejší hornickou kolonii Bedřiška není do budoucna vhodné rozvíjet jako lokalitu k bydlení.
Část zastupitelů se závěry nesouhlasila. Poukazovala na to, že materiál není dostatečně připraven. Proti závěrům protestovali i někteří obyvatelé a podporovatelé Bedřišky.
„Znemožněme, aby ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky, obvod rasismu, pokračoval v rasově motivované politice bydlení, kterou aktivně již několikáté volební období provozuje v osadě Bedřiška na vlastním území... Situace, k níž dochází na Bedřišce, je ojedinělá, neboť konkrétní osoby, které se zasazují o povznesení ducha této země příkladnou komunitní prací, čelí specifické agresi, odporu a šikaně vlastní samosprávy,“ uvedli aktéři protestu.
Obvod Mariánské Hory a Hulváky leží nedaleko centra Ostravy a žije v ní přes 11 tisíc obyvatel.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License