Radnice ostravského obvodu chce úvěr sto milionů korun na opravy bytů

„V materiálu není, na co peníze půjdou,“ divil se opoziční zastupitel Tomáš Raždík. „Jak hospodaří, za kolik byty pronajímají?“ ptal se.

„Obvod nemá důvod brát si úvěr na opravy bytů, měl by si peníze zajistit jinak. Materiál není připravený, jde o bianko šek na sto milionů,“ řekl politikům občan obvodu Ivo Večeřa. „Neměli byste dopustit zadlužení obvodu,“ nabádal je.

Patrik Hujdus, starosta obvodu, který spravuje asi dva tisíce bytů ve 150 domech, vysvětloval, že ceny nájemného jsou u dlouholetých obyvatel obecních bytů nízké, protože je není možné zvýšit skokově, ale i proto, že značná část starých domů je v původním stavu a potřebuje generální opravy, a to především rozvodů vody a elektřiny.

Primátor se přiklonil k obvodu

„Nechceme, aby lidem vyhořela elektrika v bytech, kde jsou zastaralé rozvody, nebo aby přestala téct voda tam, kde jsou staré vodovodní trubky ucpané tak, že ve vyšších patrech už je slabý tlak. Chceme domy rychle opravit, zvýšit tak komfort bydlení a přiměřeně zvýšit nájemné,“ argumentoval Hujdus.

Na jeho stranu se postavil primátor Tomáš Macura s tím, že město podporuje opravy i výstavbu nových bytů. Připomněl, že nájemné by muselo být třikrát dražší, aby vydělalo na opravy.

„I proto jsme poprvé vytvořili rezervu, z níž přispíváme obvodům na opravy domů. Letos je v ní padesát milionů, v dalších letech počítáme s minimálně stejnou částkou,“ nastínil primátor Macura. Úvěr na urychlení oprav bytů považuje za příhodný i díky rekordně nízkým úrokům a velice nízké úvěrové zadluženosti města.

„Mariánské Hory už si v minulosti úvěr vzaly a nikdy neměly problém se splácením,“ podpořil záměr radnice i opoziční politik Josef Babka.

Šetření z vlastních zdrojů by trvalo dvacet let

Ve skutečnosti má obvod nyní už dva úvěry na opravy domů, jeden na 20 milionů a druhý na 70 milionů. S novým úvěrem půjde o sumu 190 milionů. Podle starosty v tom však žádný problém není.

„Za peníze z prvních dvou úvěrů jsme revitalizovali panelové domy především na sídlišti Fifejdy. Oba jsou již téměř splacené. Jeden skončí příští rok, další v roce 2023. Dohromady činí roční splátky 4,7 milionu, což je necelých pět procent ze stomilionového rozpočtu našeho bytového odboru. Splátky nového úvěru nenaběhnou hned, ale postupně. Počítáme totiž s tím, že letos vyčerpáme pouze deset milionů a v následujících třech letech po třiceti,“ uvedl starosta Hujdus.

Podle něj si obvod spočítal, že kdyby chtěl z vlastních zdrojů opravit staré rozvody a havarijní stavy domů, trvalo by to asi dvacet let.

Půjčit si chce i centrální obvod

„My si na to raději půjčíme, zvládneme to do čtyř let, lidé budou mít rychleji komfortnější bydlení a radnice bude z nájemného splácet úvěr. Samozřejmě se snažíme získat peníze na opravy našeho majetku i z dalších zdrojů. Momentálně například žádáme o dotaci na projekt zateplení domů za 150 milionů korun,“ dodal Hujdus.

O revitalizaci obecních bytů z půjčených peněz uvažují i radní dalších ostravských obvodů, například Moravské Ostravy a Přívozu.

„Plánujeme požádat zastupitele města o schválení přijetí úvěru ve výši 50 milionů korun pro náš obvod na opravy majetku,“ potvrdila mluvčí Moravské Ostravy Hana Šromová. Podotkla, že materiál musí nejdříve projednat radní a následně 22. června zastupitelé obvodu.