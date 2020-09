VIDEO: Hasiči naháněli jihoamerického hlodavce, utekl dírou v plotě

Majitelka z Kunčic se nejprve snažila hlodavce nalákat domů sama, ale marně. Obrátila se proto na hasiče.



Ti si živočicha všimli skrytého v rohu dvou plotů pod šípkovým keřem. Při odchytu si ale museli počínat opatrně, mara totiž dokáže v případě nebezpečí vyvinout rychlost přesahující 50 km/h.

„Z jedné strany si hasiči připravili prostor prostříháním větví a nachystali se zde s odchytovou sítí, pokud by se nezdařil pokus chytit hlodavce do podběráku, se kterým na maru šel další hasič z druhé strany,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Odchyt do podběráku se hasičům povedl na první pokus. „Po opatrném vymotání ze sítě podběráku byla mara zabalena do deky majitelky a ta si tohoto býložravce odnesla zpět do výběhu,“ dodal Kůdela.

Mara stepní žije ve volné přírodě především na vyprahlých pastvinách a otevřených polopouštích Jižní Ameriky. Svým vzhledem připomíná zajíce s hlavou „morčecího“ vzhledu.

Mary byly vysazovány i na mnoha místech jižní Evropy a v bývalém SSSR, nějakou dobu volně žily i u nás, především u Žamberka.