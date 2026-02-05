Podpora průmyslu a práce. Stovky odborářů se sejdou v Ostravě, promluví i Babiš

  10:10
Stovky odborářů se ve čtvrtek před polednem sejdou v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestačním mítinku na podporu evropského průmyslu a ochranu pracovních míst. Mítink se uskuteční od 11.00 jako součást evropského Akčního dne iniciovaného evropskou odborovou centrálou IndustriAll Europe. Vystoupí i premiér Andrej Babiš.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Odboráři požadují revizi emisních povolenek a emisních limitů, zachování pracovních míst, omezení levného dovozu nebo podporu konkurenceschopnosti českého průmyslu.

Mezi řečníky budou také premiér Andrej Babiš, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (oba ANO) nebo vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé).

Vystoupí také majitelé či zástupci společností, které evropská nařízení ohrožují – například generální ředitel Cylinders Holdingu Jan Světlík, majitel Brano Group Pavel Juříček či generální ředitelé Třineckých železáren Roman Heide a ostravské Nové Huti Radek Strouhal.

Chceme odložit emisní povolenky ETS 2 a provést důkladnou revizi, řekl Babiš

Mítink pořádají odborové svazy KOVO, ECHO a TOK společně se slovenskými, německými, polskými a maďarskými odborovými svazy.

„Vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí regulace z Evropy, EU ETS 1, EU ETS 2, ceny energií, tak my chceme na to poukázat, ať se Evropa nestřílí do vlastní nohy a ať začne průmysl nějakým způsobem podporovat, rozvíjet a zároveň tím i zaměstnanost. Máme strach, že kvůli regulacím přijdeme o nějaké zaměstnance v průmyslu,“ řekl předseda OS KOVO Roman Ďurčo.

Velmi špatně na tom podle něho je ocelářství, moc dobře na tom není ani automobilový průmysl.

Průmysl podle statistik posiluje

Data o tom, jak se loni dařilo českému průmyslu, zveřejní Český statistický úřad v pátek. Podle posledních dostupných dat k loňskému listopadu průmyslová výroba meziročně rostla o 5,7 procenta, což byl nejvýraznější růst za tři roky.

Přispěly k němu především automobilový a kovozpracující průmysl. Průmysl posiluje od září.

Podle ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka bylo listopadové oživení překvapivě silné. V prosinci očekává dílčí korekci, ale v meziročním vyjádření podle něj produkce zůstane solidně v kladných číslech.

Velký zelený ústup. EU zmírňuje zákaz prodeje aut se spalovacím motorem

„Domácí průmysl nadále čelí nejistotě plynoucí ze zahraniční poptávky, ale objevují se i první signály pozitivních strukturálních změn, například v podobě silné výkonnosti obranného průmyslu, jehož exporty rostly dvouciferným tempem. Průmysl by měl v letošním roce podpořit také pokles cen energií díky vládním opatřením a pozitivní fiskální impulsy doma i v zahraničí, které by mohly pomoci udržet produkci na růstové trajektorii,“ očekává Vejmělek.

Tahounem české ekonomiky zůstává automobilový průmysl. Sdružení automobilového průmyslu v lednu uvedlo, že výroba osobních aut v Česku loni klesla o půl procenta na 1 445 776 vozů. Byla druhá nejvyšší v historii. Produkce elektroaut se zvýšila o 89 procent na 285 176 vozidel.

Výroba automobilů stoupla v závodech největší domácí automobilky Škoda Auto, zatímco v nošovickém závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech a kolínské Toyotě Motor Manufacturing klesla.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

