„Dá se to jednoznačně označit jako zlozvyk, když rodiče vozí děti doslova až před bránu školy,“ komentoval fenomén mamataxi krajský koordinátor BESIP (Bezpečnosti silničního provozu, pozn. red.) Pavel Blahut. „Dochází kvůli tomu nejen k nebezpečným dopravním situacím, kdy je v jednu chvíli na jednom místě až příliš mnoho aut, někdy zastavují u krajnice v protisměru, jindy couvají v nepřehledné situaci, ale má to dopad i na děti, které by se měly naučit samostatnému pohybu v silničním provozu. Takto vlastně nedostávají šanci.“
Často to dělají právě proto, že mají obavy o bezpečnost svých dětí, měli by si být ale vědomi, že zahušťováním provozu sami dělají situaci pro ostatní školáky méně bezpečnou.