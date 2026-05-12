Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Šest set hudebníků v industriálních kulisách. Ostravu čeká velkolepý koncert

Petra Sasínová
  9:01
Ostrava se připravuje na kulturní akci, která v regionu nemá obdoby. V industriálních prostorech Trojhalí Karolina se pod taktovkou rakouského dirigenta Christiana Arminga spojí přes 450 sboristů a 130 hudebníků, aby společně uvedli kolosální 8. symfonii Gustava Mahlera. Akce se koná v neděli 17. května a v pondělí 18. května.

Unikátní projekt, vyžadující největší pódium v historii města i specifickou akustiku připomínající mnichovskou premiéru z roku 1910, slibuje mimořádný zážitek, který aspiruje na titul největšího koncertu v dějinách Moravskoslezského kraje.

Rekordní počet sboristů, hudebníků a osm sólistů zahraje v prostorách Trojhalí Karolina 8. symfonii skladatele Gustava Mahlera (1860–1911). Ještě předtím ovšem pořadatelé akce museli nechat postavit obří pódium, největší, jaké kdy bylo v Ostravě pro klasickou hudbu postaveno.

Zkoušet se začalo minulý pátek. Vše bedlivě řídil rakouský dirigent Christian Arming (na fotografii sedící na židli), který si vybral skladbu známou pod názvem Symfonie tisíců.

Rakouský dirigent Christian Arming během zkoušky v ostravském Trojhalí Karolina. Pod jeho taktovkou se v neděli a v pondělí 18. května 2026 představí rekordní počet 600 hudebníků a sboristů v rámci monumentální 8. symfonie Gustava Mahlera.
Stovky hudebníků v čele s rakouským dirigentem Christianem Armingem už mají za sebou například generální zkoušku přímo v ostravském Trojhalí. A v neděli vše vypukne naostro. (10. května 2026)
Stovky hudebníků v čele s rakouským dirigentem Christianem Armingem už mají za sebou například generální zkoušku přímo v ostravském Trojhalí. A v neděli vše vypukne naostro. (10. května 2026)
Stovky hudebníků v čele s rakouským dirigentem Christianem Armingem už mají za sebou například generální zkoušku přímo v ostravském Trojhalí. A v neděli vše vypukne naostro. (10. května 2026)
Stovky hudebníků v čele s rakouským dirigentem Christianem Armingem už mají za sebou například generální zkoušku přímo v ostravském Trojhalí. A v neděli vše vypukne naostro. (10. května 2026)
12 fotografií

Při premiéře této symfonie v roce 1910 v Mnichově se na uvedení představilo dokonce přes tisíc hudebníků.

„Vidím to už jako Mission Possible,“ prohlásil po první společné zkoušce stovek účinkujících dirigent Christian Arming, jehož cílem je dílo co nejvíce přiblížit slavné mnichovské premiéře.

„Jako policajt na křižovatce“

Sladit téměř šest set muzikantů, sborových zpěváků a sólistů na pódiu, které má více než šest set metrů čtverečních, není podle Arminga jednoduché.

„Připadám si jako policajt, který řídí velmi rušnou křižovatku,“ přiblížil dirigent.

Navíc akustika v Trojhalí je jiná než v klasickém koncertní sále. „Účinkující se ne vždy dobře slyší, takže se musí plně soustředit na má gesta,“ doplnil Arming.

Podle fagotisty a zakladatele orchestru Moravskoslezská Sinfonietta Jana Soukupa, který přišel s nápadem monumentálního provedení Mahlerovy symfonie v Trojhalí, patří specifická akustika k věci.

„Mahler prohlásil, že jeho symfonie se nehodí do klasických koncertních sálů, protože potřebuje dozvuk,“ zdůraznil Soukup, který je uměleckým šéfem projektu Mahler 8.

Pomoc ze zahraničí

Mnichovská hala Neue Musik-Festhalle, kde padesátiletý skladatel symfonii dirigoval, se podobá Trojhalí nejen architekturou. Velký orchestr vytvořený pro ostravské koncerty tvoří Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravskoslezská Sinfonietta a Symfonický orchestr Májovák Karviná.

Pěvecké sbory z Ostravy a okolí, Brna i Polska včetně dětských, jako je třeba novojičínský Ondrášek, měly nejprve společnou sborovou zkoušku pod vedením sbormistra opery Národního divadla moravskoslezského Jurije Galatenka. Poté se připojily k orchestru.

„Účinkují také členové Ostravské bandy. Její septet žesťových nástrojů umocní slavnostní fanfáry, které zazní v první a druhé části díla,“ doplnil Jan Soukup.

Kavárna a kubismus

Projekt podpořil kraj i město Ostrava. Podle náměstkyně primátora Lucie Baránkové Vilamové jde o nádherný počin. „Navíc to rezonuje s naším záměrem stát se součástí sítě kreativních měst UNESCO. Příští rok se budeme ucházet o titul Město hudby,“ prozradila náměstkyně.

Sobotní koncert je vyprodaný. „Na pondělí máme ještě asi sto padesát volných míst,“ uvedl včera ředitel Trojhalí Petr Šnejdar. Kapacita hlediště je téměř 1 200 diváků.

Atmosféru doby před více než sto lety navodí kavárna ve vídeňském stylu a výtvarné práce studentů Fakulty umění Ostravské univerzity inspirované kubismem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Byl úžasný muž, a já mu způsobila bolest. První manželka Karla Kryla vzpomíná

Premium
Eva Sedlářová byla manželkou Karla Kryla jen dva roky, ale spřízněné duše...

Ačkoliv její manželství s Karlem Krylem trvalo jen dva roky, přátelství je pojilo do konce jeho života. I dvaatřicet let po jeho smrti cítí Eva Sedlářová s exilovým písničkářem, jehož protestsongy se...

V OKD zjistíme, jaké jsou zásoby uhlí a jestli půjdou vytěžit, řekl Babiš v Karviné

Premiér Andrej Babiš s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou...

Konec současné těžby černého uhlí ano, ale možná ne definitivní. To v úterý večer naznačil premiér Andrej Babiš na mítinku v Karviné. Právě těžba uhlí, výroba oceli nebo sociální dávky byly nosnými...

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...

Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním názvem šikmý kostel, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který...

Kotel Baníku před děkovačkou zmizel, Plavšič se kál za jízlivý post na Smetanu

Fanoušci ostravského Baníku během utkání v Teplicích.

Neděkujte, odcházíme! Fotbalisté Baníku mířili po sobotní porážce 1:2 v Teplicích za svým kotlem, jenže vlajkonoši se mezitím otočili zády a svůj sektor z většiny opustili. Demonstrativně. „Chápu je,...

Šest set hudebníků v industriálních kulisách. Ostravu čeká velkolepý koncert

Stovky hudebníků v čele s rakouským dirigentem Christianem Armingem už mají za...

Ostrava se připravuje na kulturní akci, která v regionu nemá obdoby. V industriálních prostorech Trojhalí Karolina se pod taktovkou rakouského dirigenta Christiana Arminga spojí přes 450 sboristů a...

12. května 2026  9:01

Šikmý kostel u Karviné mění barvu. Šedý eternit střídá oranžová bobrovka

Pokrývači pracují na střeše kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné, známějšího...

Pro mnohé to bude velký nezvyk. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod neoficiálním názvem šikmý kostel, prochází obnovou, přičemž jeho střecha radikálně mění barvu. Eternit, který...

12. května 2026  5:50

Artis se přiblížil baráži. Výhru v Opavě zařídili Adediran s Čoudkem

Fotbalisté Artisu Brno slaví gól v zápase s Opavou.

Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2:0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají čtyřbodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, do...

11. května 2026  19:15

Nechceme o „fiňoky“ přijít, jsou náš život, říkají lidé ze známých dřevěných domků

Finské domky ve Slezské Ostravě (11. května 2026)

Část obyvatel dřevostaveb ve Slezské Ostravě, které aktuálně prodává společnost Heimstaden, má zájem domky společně odkoupit prostřednictvím bytového družstva. K prodeji, který se dotkne stovek lidí,...

11. května 2026  16:01

Know-how dopravy budoucnosti vzniká tady v Ostravě, říká šéf Škody Digital

Ředitel firmy Škoda Group Digital Jiří Liberda přibližuje vývoj v řízení...

Ačkoliv je společnost Škoda historicky spojena hlavně s Plzní, stává se stále výraznějším zaměstnavatelem i v Ostravě. Vedle Vagonky ve městě provozuje i opravnu tramvají Ekova a také společnost...

11. května 2026  10:36

Hrubý: Čtvrtfinále s Opavou jsme si prohráli už v Děčíně. Trenér pokračuje

Ústecký generální manažer Tomáš Hrubý

Před dvěma lety se opájeli historickým stříbrem, od té doby ústečtí basketbalisté neprorazili čtvrtfinálovou zeď. Loni je vyřadilo Brno, v této sezoně NBL ztroskotali na Opavě. „Ale sezonu bych...

11. května 2026  8:42

V Radvanicích se chystá mořské klima v podobě unikátní solankové gradovny

Ostrava oživuje okolí Lučiny, kde vzniká za 35 milionů korun relaxační zóna s...

Městský obvod Ostrava Radvanice a Bartovice finišuje s revitalizací okolí řeky Lučiny, která se v délce asi 800 metrů mění v moderní přírodní promenádu. Projekt za 35 milionů korun vsadil na...

11. května 2026  6:54

Pardubice - Karviná 1:3, hosté otočili celkové skóre a postupují, rozhodl Vinícius

Karvinští fotbalisté se radují z gólu útočníka Kahuana Viníciuse.

První zápas proti Pardubicím prohráli 1:2, teď na hřišti soupeře slaví postup do finále nadstavbové skupiny o umístění. Fotbalisté Karviné vedli díky gólu Jana Fialy z 96. minuty po základní hrací...

10. května 2026  14:40,  aktualizováno  20:19

Svatba, domy, lidé i příběhy. Unikátní mapový portál „oživuje“ zmizelou Karvinou

Svatba Heleny Larisch-Mönnichové, dcery uhlobarona Jana Larische-Mönnicha, s...

Helena Larisch-Mönnichová, dcera uhlobarona Jana Larische-Mönnicha si 25. dubna 1935 v kostele sv. Jindřicha v původní a dnes již neexistující staré Karviné ve svých devatenácti letech brala polského...

10. května 2026  18:08

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

10. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Nejtěžší sezona, řekl kapitán Karviné po prohraném finále. Dohrával v bolestech

Karvinský pivot Jan Užek (vlevo) brání plzeňského Tomáše Nejdla ve finále...

Trápily ho křeče, ale nepolevil. Pivot házenkářů Baníku Karviná Jan Užek jako správný kapitán táhl mužstvo až do konce. Ani jeho snažení však nestačilo. Karvinští v rozhodujícím finálovém utkání...

10. května 2026  16:50

Stavěli mi sochy, teď je bourají. Frťala o drsné kritice i údajné rezignaci

Fotbalisté Teplic slaví gól Johna Auty (vlevo).

Kritika se na něj a celé fotbalové Teplice valila jako tsunami, skláři a jejich trenér Zdenko Frťala se ale smést nenechali - sobotní domácí výhra 2:1 nad Baníkem, ligová po nekonečném čtvrt roce, je...

10. května 2026  10:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.