Unikátní projekt, vyžadující největší pódium v historii města i specifickou akustiku připomínající mnichovskou premiéru z roku 1910, slibuje mimořádný zážitek, který aspiruje na titul největšího koncertu v dějinách Moravskoslezského kraje.
Rekordní počet sboristů, hudebníků a osm sólistů zahraje v prostorách Trojhalí Karolina 8. symfonii skladatele Gustava Mahlera (1860–1911). Ještě předtím ovšem pořadatelé akce museli nechat postavit obří pódium, největší, jaké kdy bylo v Ostravě pro klasickou hudbu postaveno.
Zkoušet se začalo minulý pátek. Vše bedlivě řídil rakouský dirigent Christian Arming (na fotografii sedící na židli), který si vybral skladbu známou pod názvem Symfonie tisíců.
Při premiéře této symfonie v roce 1910 v Mnichově se na uvedení představilo dokonce přes tisíc hudebníků.
„Vidím to už jako Mission Possible,“ prohlásil po první společné zkoušce stovek účinkujících dirigent Christian Arming, jehož cílem je dílo co nejvíce přiblížit slavné mnichovské premiéře.
„Jako policajt na křižovatce“
Sladit téměř šest set muzikantů, sborových zpěváků a sólistů na pódiu, které má více než šest set metrů čtverečních, není podle Arminga jednoduché.
„Připadám si jako policajt, který řídí velmi rušnou křižovatku,“ přiblížil dirigent.
Navíc akustika v Trojhalí je jiná než v klasickém koncertní sále. „Účinkující se ne vždy dobře slyší, takže se musí plně soustředit na má gesta,“ doplnil Arming.
Podle fagotisty a zakladatele orchestru Moravskoslezská Sinfonietta Jana Soukupa, který přišel s nápadem monumentálního provedení Mahlerovy symfonie v Trojhalí, patří specifická akustika k věci.
„Mahler prohlásil, že jeho symfonie se nehodí do klasických koncertních sálů, protože potřebuje dozvuk,“ zdůraznil Soukup, který je uměleckým šéfem projektu Mahler 8.
Pomoc ze zahraničí
Mnichovská hala Neue Musik-Festhalle, kde padesátiletý skladatel symfonii dirigoval, se podobá Trojhalí nejen architekturou. Velký orchestr vytvořený pro ostravské koncerty tvoří Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravskoslezská Sinfonietta a Symfonický orchestr Májovák Karviná.
Pěvecké sbory z Ostravy a okolí, Brna i Polska včetně dětských, jako je třeba novojičínský Ondrášek, měly nejprve společnou sborovou zkoušku pod vedením sbormistra opery Národního divadla moravskoslezského Jurije Galatenka. Poté se připojily k orchestru.
„Účinkují také členové Ostravské bandy. Její septet žesťových nástrojů umocní slavnostní fanfáry, které zazní v první a druhé části díla,“ doplnil Jan Soukup.
Kavárna a kubismus
Projekt podpořil kraj i město Ostrava. Podle náměstkyně primátora Lucie Baránkové Vilamové jde o nádherný počin. „Navíc to rezonuje s naším záměrem stát se součástí sítě kreativních měst UNESCO. Příští rok se budeme ucházet o titul Město hudby,“ prozradila náměstkyně.
Sobotní koncert je vyprodaný. „Na pondělí máme ještě asi sto padesát volných míst,“ uvedl včera ředitel Trojhalí Petr Šnejdar. Kapacita hlediště je téměř 1 200 diváků.
Atmosféru doby před více než sto lety navodí kavárna ve vídeňském stylu a výtvarné práce studentů Fakulty umění Ostravské univerzity inspirované kubismem.