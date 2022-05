Volební souboj primátorů v Ostravě. Macuru chce sesadit i Kajnar z ČSSD

Oba moravskoslezskou metropoli vedli osm let. A na dvě volební období chtějí navázat.

Tomáš Macura sice nejprve s opětovnou kandidaturou na první pozici váhal, ale před dvěma týdny sdělil, že se 23. a 24. září zase bude ucházet o hlasy voličů.

A totéž nyní potvrdil i Petr Kajnar, který byl ostravským primátorem v letech 2006 až 2014, tedy před Macurou.

„Opravdu jsem navržen na lídra kandidátky ČSSD, s čímž jsem souhlasil. V komunální politice mám dlouholeté zkušenosti i praxi, sociální demokracii mohu prospět,“ sdělil 66letý Kajnar, nyní krajský radní pro územní plánování.

Současně upozornil, že kandidátka ještě není definitivně schválená. „Hlasovat o pořadí budeme v Ostravě někdy v červnu,“ konstatoval. Zatím je však jediným kandidátem na lídra a současně vykonává funkci ostravského předsedy strany. „To však v ČSSD nic neznamená, rozhodnuto bude až příští měsíc,“ podotkl.

Kajnara jako ostravského lídra zmínil i krajský šéf sociální demokracie, poslanec Tomáš Hanzel. „Předběžně je to tak, že Petr Kajnar bude v Ostravě naší jedničkou. Byl to úspěšný primátor a je to známá osobnost, která politiku umí dělat,“ vysvětlil Hanzal, v minulosti primátor Karviné.

Tomáš Macura svůj vstup do boje o třetí volební období po sobě vysvětlil snahou zajistit, aby se případně nepodařilo zastavit klíčové investice, například stavbu koncertní haly.

„Některá nedávná vyjádření a postoje představitelů opozičních stran, bohužel nejen extrémních, ve mně vyvolávají obavu, že pod jejich vedením by byl ohrožen silný kurz rozvoje města z posledních let,“ poukázal Macura s tím, že současné volební období neočekávaně postihla covidová pandemie, čemuž se musel prioritně věnovat.

SPOLU nejvíce vadí odliv obyvatel

Na volební vítězství však pomýšlejí i další, ambice vést Ostravu neskrývají zástupci koalice SPOLU, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s lídrem Janem Dohnalem (ODS), nynějším místostarostou nejlidnatějšího ostravského obvodu Jih.

Koaliční smlouvu zástupci tří stran podepsali ve středu. „Když naše spolupráce uspěla v parlamentních volbách, tak není důvod se o to nepokusit i na úrovni města,“ poznamenal 42letý Dohnal.

Právě na spolupráci s vládou chtějí zástupci SPOLU sázet. „Linka na vládu a propojení s ní je pro Ostravu nyní důležitá,“ zmínil Dohnal.

Za největší problém Ostravy považuje odliv lidí, což chce koalice zastavit. Dohnal uvedl, že za dvacet let poklesl počet obyvatel města o zhruba čtyřicet tisíc.

Ostravak: Třetí, druzí a nyní...

Dvojkou kandidátky SPOLU bude náměstek primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL) a trojkou další z magistrátních náměstků Miroslav Svozil (ODS). TOP 09 má prvního kandidáta na šesté příčce, a to advokáta Pavla Psotku.

Pozici lídra nově MF DNES potvrdil i Lukáš Semerák z hnutí Ostravak. „Ve hře byly i jiné varianty,“ poznamenal. I on plánuje vítězství. „V předminulých volbách jsme skončili třetí, v minulých druzí, tak nyní nezbývá nic jiného, než abychom vyhráli,“ předestřel s úsměvem.

Komunistickým lídrem bude starosta obvodu Michálkovice Martin Juroška, pirátskou jedničkou se už stala náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Do volebních výsledků v krajském městě hodlá výrazně promluvit také kandidátka Starostů pro Ostravu, kterou vede starosta obvodu Hošťálkovice Jiří Jureček. Až příští měsíc budou mít o jedničkovém kandidátovi jasno v SPD.