Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci

Dalibor Maňas
  10:45
Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před jejich zraky v tamní restauraci zkolaboval cyklista, neváhali a okamžitě přivolali pomoc.
Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah leteckých záchranářů a Horské služby. Záchranáři na nosítkách transportovali seniora, který zkolaboval v restauraci a zranil se. | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...
Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...
Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...
Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...
7 fotografií

Na pomoc muži, který se navíc při pádu zranil na hlavě, vyrazil 27. května nejen vrtulník Letecké záchranné služby Ostrava, ale také horští záchranáři.

„Informaci o muži s poruchou vědomí přijali krajští operátoři krátce po poledni. Muž seniorského věku, který na horu dorazil na elektrokole, zkolaboval v restauraci,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.

Vás tu je, divil se pianista. Zkolaboval při hraní, zachránili ho pohotoví svědci

První pomoc muži přivolali studenti, kteří se na místě zrovna nacházeli v rámci školního výletu. Pacient si při pádu poranil hlavu.

Když na místo dorazili záchranáři, zraněný muž už s nimi komunikoval. „Posádka mu zajistila žilní vstup, zahájila podávání léků a připravila ho k transportu. Vrtulník poté muže přepravil k dalšímu vyšetření a léčbě do spádové nemocnice ve Frýdku-Místku,“ uvedl Lukáš Humpl.

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah leteckých záchranářů a Horské služby. Záchranáři na nosítkách transportovali seniora, který zkolaboval v restauraci a zranil se.
Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah leteckých záchranářů a Horské služby. Záchranáři na nosítkách transportovali seniora, který zkolaboval v restauraci a zranil se.
Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah leteckých záchranářů a Horské služby. Záchranáři na nosítkách transportovali seniora, který zkolaboval v restauraci a zranil se.
Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah leteckých záchranářů a Horské služby. Záchranáři na nosítkách transportovali seniora, který zkolaboval v restauraci a zranil se.
7 fotografií

„Pacient byl u nás lehce ošetřen a ještě ve středu propuštěn domů,“ uvedla Jana Březinová, mluvčí Moravskoslezské nemocnice Frýdek-Místek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tohleto má být ve školce? U dětí se klátil zdrogovaný muž, ředitel rezignoval

Premium
Ilustrační foto, mateřská škola

Velký skandál řeší v obci Doubrava na Karvinsku. Na zahradě tamní základní a mateřské školy se ve čtvrtek podivně pohyboval a odhaloval muž, který byl silně pod vlivem drog a později zkolaboval....

Tříletý chlapec z Ostravska zemřel na záškrt, neměl očkování

Podezřelí v korupční kauze okolo Fakultní nemocnice Motol lhali kontrolám do...

Tříletý chlapec z Ostravska v pondělí zemřel ve Fakultní nemocnici Motol po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Je vůbec prvním dítětem, které zemřelo na záškrt v Česku od roku 1969. Hygienici...

Policie prověřuje zdrogovaného školníka z Karvinska, pozitivní test měl i ředitel

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)

Policisté se začali zabývat počínáním muže, který se minulý týden na zahradě Základní a mateřské školy v Doubravě na Karvinsku pod vlivem návykových látek svlékal a i jinak se choval značně podivně....

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Fotbalisté Karviné slaví gól do sítě Jablonce ve finále MOL Cupu.

Je to překvapivá zápletka celé sezony. Finále domácího poháru ovládla Karviná, která v Hradci Králové porazila favorizovaný Jablonec 3:1. Brzy sice prohrávala kvůli penaltě za ruku, jenže díky trefám...

Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...

Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před jejich zraky v tamní restauraci zkolaboval cyklista, neváhali a okamžitě přivolali pomoc.

28. května 2026  10:45

Památkáři zmenší chráněnou zónu v Karviné, aby uvolnili cestu průmyslovému parku

Národní památkový ústav Ostrava v roce 2025 zpracoval pro Ministerstvo kultury...

Budoucnost staré Karviné visí na dohodě mezi městem a památkáři, kteří nově připravují zmenšenou variantu památkové zóny v okolí šachty Barbora. Tento kompromis má ochránit historicky cenná místa,...

28. května 2026  9:01

Více karambolů i zraněných. Policie eviduje výrazný nárůst nehod na Opavsku

Tragická nehoda motorkáře mezi Chlebičovem a Velkými Hošticemi na Opavsku....

Na nepříznivou statistiku dopravních nehod během prvních čtyř měsíců letošního roku na Opavsku upozorňují policisté. Nejenže došlo ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce k nárůstu jejich počtu...

28. května 2026  6:18

Odbojářka Párátko pomohla mnoha lidem. Po porodu dcery skončila v koncentráku

Premium
Unikátní fotografie z roku 1940 zachycuje Marii Pětrošovou krátce po porodu...

Pro mnoho vojáků mířících v létě roku 1939 do Polska, kde se chtěli připojit k zahraničnímu odboji, byla posledním kontaktem s vlastí drobná dívka z Frýdku. Konspirace byla neúprosná, jména se moc...

27. května 2026

Štochlová se Svozilovou čelily servisu světové třídy. Cenné zkušenosti, hlásily

Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová přihrávají podání Brazilek.

Pořádně ostrý start do turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro měly české beachvolejbalové jedničky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová. S obhájkyněmi ostravského titulu a světovými trojkami...

27. května 2026  19:02

Policie prověřuje zdrogovaného školníka z Karvinska, pozitivní test měl i ředitel

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)

Policisté se začali zabývat počínáním muže, který se minulý týden na zahradě Základní a mateřské školy v Doubravě na Karvinsku pod vlivem návykových látek svlékal a i jinak se choval značně podivně....

27. května 2026  17:45

Českým týmům se v Ostravě daří. Do hlavní soutěže jich z kvalifikace prošlo pět

Valerie Dvorníková útočí vedle německé blokařky Louisy Lippmannové.

Neuvěřitelných sedm českých týmů se poprvé v historii představí v hlavní soutěži beachvolejbalového turnaje mužů a žen J&T Banka Ostrava Beach Pro nejvyšší světové kategorie Elite.

27. května 2026  15:45

Šépka? Ne, Perušič! Mistr světa zvládl kvalifikaci i ve vypůjčených trenýrkách

Beachvolejbalista Ondřej Perušič vybírá útok soupeře.

Vítězně a s novým spoluhráčem se Ondřej Perušič vrátil do Ostravy. S Jiřím Sedlákem v kvalifikaci turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro nejvyšší světové kategorie Elite porazili Václava Kurku a...

27. května 2026  15:04

Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny

Paraglidista „přistál“ v koruně vysokého stromu.

Záchranu paraglidisty ze stromu v těžko přístupném terénu řešili v úterý hasiči na Prachaticku. Teprve po dvou hodinách byl muž dole na pevné zemi, vyvázl však bez zranění. Paraglidisty zachraňovali...

27. května 2026  9:14,  aktualizováno  12:34

Unikát na česko-polské hranici. Těšínské divadlo se pyšní terasou s hvězdárnou

Hvězdářskou kopuli má na své střeše jen jedno české divadlo - v Českém Těšíně....

Těšínské divadlo v Českém Těšíně se opětovně může pyšnit velkou neobvyklostí. Součástí renovované budovy jsou i hvězdárna a střešní terasa. Oba prostory jsou novou součástí Těšínského divadelního a...

27. května 2026  12:28

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ještě není nic rozhodnuto, varuje Kričfaluši i přes slibný náskok Baníku

Ostravský Vlasij Sinjavskij si zpracovává míč před táborským Tomášem Polyákem.

S hodně slibným náskokem 3:0 pojedou fotbalisté Baníku Ostrava k odvetě baráže o první ligu na hřiště Táborska. Ostravský záložník Ondřej Kričfaluši ale upozorňuje, že ještě není nic rozhodnuto.

27. května 2026  10:50

Dělníci zbourali půlku mostu Na Karolině, práce si vyžádají další omezení dopravy

Nový most nahradí starý silniční most přes řeku Ostravici Na Karolině. Po...

Demolice a příprava stavby nového silničního mostu přes řeku Ostravici u univerzitního kampusu kousek od ostravského centra je právě v polovině a pokračuje. Řidiči se musí připravit na další dopravní...

27. května 2026  6:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.