S výběrem správce chaty na Lysé hoře někteří členové KČT nesouhlasí

Dali by přednost druhému z uchazečů. Do prvního kola výběrového řízení se přihlásilo šest uchazečů, do druhého postoupili dva.

„I když si o své chatě můžeme rozhodovat sami, zvolili jsme formu soutěže. U nabídek jsme hodnotili reference, cenovou politiku, znalost prostředí, oblíbenost na Lysé hoře a v okolí. Také reálnost a plány budoucí údržby, investic a oprav vyplývajících z chyb v minulosti a průhlednost podnikání,“ uvedl člen vedení KČT Rostislav Kašovský. Nájem se soutěžil na pět let.

Podle čestného předsedy KČT Jana Havelky měl jednoznačně vyhrát druhý uchazeč.

„Vítězi chybí zkušenosti s vedením tak exponované chaty. To, že u bývalého nájemce čepoval nebo vydával jídlo hostům, nezaručuje, že zvládne provoz, veškeré technické vybavení a údržbu, která je na Bezručové chatě náročná a komplikovaná. V druhém případě se jedná o skupinu lidí, kteří mají zkušenosti s vedením hotelu i horské chaty, a to i v zahraničí,“ zmínil Havelka.

Nový nájemce představil svoje plány. Tvrdí, že v první řadě se musí pustit do oprav.

„Během výstavby chaty se totiž udělaly změny, které negativně ovlivňují provoz horské chaty. Například ke skladování potravin, nápojů i paliva chybí vhodné zázemí. Také transport potravin z kuchyně do suterénu je problém. Zrušil se nejen obslužný výtah i původně vyprojektovaná šachtice. Špatné je i odpadové hospodářství či elektroinstalace, ke které schází projektová dokumentace,“ vypočítal Kukuczka.

„Výměnu potřebuje i inventář a špatně logisticky je vymyšlený výdej jídla i pití. V chatě se v exponovaných časech tvoří fronty a lidé si překážejí navzájem.“

Hlučné akce typu firemních školení oslav či koncerty na Lysé hoře možné nejsou. Zakazuje to ochrana přírody a omezuje malá ubytovací kapacita.

„Plánujeme přednášky nebo prezentace turistického, horolezeckého a cestovatelského charakteru. Přednostně vyjdeme vstříc odborům KČT a Turistickým oddílům mládeže nebo dětským a školním skupinám,“ konstatoval nový správce, který tvrdí, že spolupráce s předchozím nájemcem ho naučila organizaci provozu vysokohorské chaty a gastronomie a díky němu má i dobré vztahy se sousedy na Lysé hoře.

Nabídli jsme víc

Nabídku druhého účastníka soutěže Jakuba Nykla z Janovic na Frýdecko-Místecku a jeho týmu považovali za lepší mnozí členové z beskydské oblasti KČT.

„Pohybuje se v oblasti sportu, pořádá sportovní akce, na Lysé je jako doma a stojí za ním kapitál. Navíc nabízel i o 400 tisíc korun vyšší roční nájemné. V době, kdy má náš největší sponzor Lesy ČR problémy kvůli kůrovci, to nelze přehlížet. Za pět let nájmu jde o dva miliony korun,“ upozornil dlouholetý předsedy technické a člen KČT oblasti Moravskoslezské Jiří Stejskalík a členka Jana Glombová, která na Lysé hoře vede projekty pro děti.

Jakub Nykl z Janovic na Frýdecko-Místecku tvrdí, že se proti výsledkům výběrového řízení odvolal.

„Ano, naše nabídka za roční nájem byla o 400 tisíc vyšší. Nejen to. Na vlastní náklady jsme na Lysé hoře chtěli postavit dětské hřiště za 180 tisíc korun, do obnovy chaty jsme se chystali investovat sedm procent z vlastního zisku a 150 tisíc korun navíc jsme se ročně zavázali sehnat od sponzorů a partnerů. Také jsme chtěli vrátit šerpování do Beskydech. Nadšenci by mohli vynášet za symbolickou odměnu zboží na vrchol,“ sdělil Nykl, který připravil pro chatu i plán kulturních akcí na dva roky dopředu na každý víkend.

Podle Kašovského je však tvrzení o podstatně vyšší nabídce nájemného zavádějící a vytržené z kontextu.

„Výsledný nájem je konglomerát více částek, investic, oprav, samotného pevného nájmu, takže jedna cifra není relevantní číslo. Jinak podrobnosti sdělovat nebudeme, jde o interní záležitost KČT. Nejsme státní organizace, abychom měli tuto povinnost,“ upřesnil Kašovský, proč o nabídkách a výsledcích za celé výběrové řízení neinformovali ani členy napříč klubem nebo alespoň z oblasti Moravskoslezské a zná je jen úzké vedení.

Nad tím se však pozastavil Jan Havelka. Je přesvědčený, že členové KČT mají právo vědět, jak postupuje ústředí ohledně správy majetku klubu.

„Z etického a morálního hlediska bylo správné výsledky výběrového řízení zveřejnit. Pokud je všechno v pořádku, nevidím důvod, proč to neudělat. Lidé by se o to měli hlásit. I když nejde o státní organizaci s povinností všechno zveřejňovat, nejde ani o soukromou firmu, ale o klub s obrovskou členskou základnou,“ řekl Havelka.

Venkovní stánek vadil

Stejskalík dodal, že za odstupujícího vedení, v jehož týmu fungoval i Kukuczka, se na chatě porušovaly přísné protipožární přepisy.

„Postavili dřevěný stánek a přístřešek na dřevo přímo u chaty, což znamená velké riziko požáru. Stačí, odhodit nedopalek cigarety. Stánek už stavební úřad naštěstí přikázal zrušit, přístřešek se řeší,“ doplnil Stejskalík.

„Zaráží mě, že někomu vadí opalubkované závětří pod terasou pro umístění lisu na odpad. Nejde o pevnou stavbu. Obsluha před chatou pomocí montovaného stánku byla trnem v oku různým aktivistům, střežícím čistotu Lysé hory. Občerstvení jsme museli odstranit. Přitom spousta turistů v létě netouží jít do chaty, ale stačilo jim rychlé venkovní občerstvení, kde měli pod dohledem psa nebo drahé kolo,“ dodal Kukuczka.

Ústředí KČT u Bezručovy chaty vlastní podíl 80 procent a 20 procent oblast Moravskoslezská. Podíly se měnily kvůli úvěru v době výstavby chaty. Ústředí KČT se na žádost banky muselo stát majoritním vlastníkem.

„Považovali jsme to za dočasný krok a předpokládali, že nám podíl částečně vrátí. Vzhledem k tomu, že domácí členové sehnali miliony korun od sponzorů, vyhlašovali sbírky na novou chatu a nadřeli se tam, by si zasloužili alespoň 60, 70procentní podíl,“ vysvětlil Stejskalík.