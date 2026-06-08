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Likvidujte vlčí bob, vyzývají ochránci v Krnově. Lupina se šíří podhůřím Jeseníků

Žaneta Motlová
  10:24
Trhají rostliny, vyrývají kořeny a o pomoc žádají i veřejnost. Ochránci přírody na krnovském Kabátově kopci systematicky likvidují invazivní lupinu mnoholistou. Takzvaný vlčí bob se rychle šíří Krnovskem i celým podhůřím Jeseníků
Na Kabátově kopci u Krnova se objevily tabule vyzývají k likvidaci vlčího bobu ...

Na Kabátově kopci u Krnova se objevily tabule vyzývají k likvidaci vlčího bobu - lupiny. Umístili je tam členové přírodovědného spolku Slezské odrůdy. (8. června 2026) | foto: Slezské odrůdy

Čím přirozenější vzhled, tím lépe! Dešťová zahrada obklopená vlčím bobem...
Lupina aneb vlčí bob se rychle šíří i v Karlovarském kraji.
Lupina aneb vlčí bob se rychle šíří i v Karlovarském kraji.
Lupina mnoholistá na lukách v okolí Podstrání na Sokolovsku
7 fotografií

„Roste téměř všude. Když ji nebudeme trhat, vysemení a dál se rozmnoží. Lupina nemá v přírodě žádnou konkurenci, hrozí, že úplně potlačí původní druhy rostlin. A to by se tady projevilo i na výskytu motýlů,“ vysvětlil předseda krnovské pobočky Českého svazu ochránců přírody, spolku Slezské odrůdy, Lukáš Matela.

Spolek se o biologicky cenné území Kabátova kopce o rozloze přes dvacet hektarů stará, například tam zajišťuje mozaikovité sečení. Invazivní lupina tam mimo jiné ohrožuje vzácné orchideje, zastoupené třeba vstavačem mužským.

Lidé teď proto na oblíbeném výletním místě narazí na informační cedule se žádostí o pomoc. „Každý vytrhnutý květ pomáhá,“ stojí na nich. Avšak o pouhé natrhání kytice nejde, vítaná je i větší pomoc. Pro tu jsou na kopci i místa pro odkládání natrhané lupiny.

Ochránci v Krnově proti této rostlině bojují ve spolupráci se skauty, studenty, organizují i akce dobrovolníků. „Vyčistili jsme teď asi půl hektaru. Je to první krok, aby lupina nevysemenila, ale pořád zůstávají v půdě kořeny a také semena z minulých let,“ vysvětlil Matela, proč je potřeba akce opakovat.

Krásně kvete, ale mnoho radosti neudělá. Lupina zaplavuje české louky

Krnovští ochránci už také vědí, jak rychle se umí lupina šířit. V nedalekém genofondovém sadu nemohli čtyři roky po sobě zasáhnout – vznikal tam pastevní areál divokých turů a koní, poté se tam nesmělo kvůli slintavce a kulhavce.

„Na malé ploše asi jednoho hektaru je úplně modro, lupina ji celou pohltila,“ popsal Matela. Nic ale podle něj není ztraceno. „Malý kus jsme vyčistili se skauty, příští rok už to bude vidět.“

Lupina mnoholistá je problémem celého podhůří Jeseníků. „Je opravdu všude, bohatě se vyskytuje na loukách, vyhovují jí kyselé půdy. Omezuje tam například prstnatce, teď třeba prstnatec májový,“ potvrdil Pavel Jurka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Správy CHKO Jeseníky. Dodal, že právě teď, když lupina kvete, je vhodné ji trhat.

AOPK ČR invazivní druhy rostlin monitoruje. „V Moravskoslezském kraji je lupina mnoholistá více rozšířená v podhorských a horských oblastech, zatímco v Poodří téměř chybí,“ informovala podle dostupných záznamů mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

V Beskydech jen roztroušeně. Zatím

Jako lokality největšího výskytu zmínila oblast Vrbna pod Pradědem a Malé Morávky, jižní břeh Slezské Harty, Krnovsko a okolí Oder na Novojičínsku, zčásti i Beskydy. „Ale jde o průběžné záznamy výskytu,“ doplnila Birklenová s tím, že kompletní informace budou k dispozici po skončení monitoringu v roce 2029.

„Ve větším je lupina v oblasti Horní Lomné a Bílého Kříže,“ doplnila beskydský výskyt botanička Lucie Ohryzková z AOPK ČR s tím, že jinde v Beskydech lupina roste spíše roztroušeně.

Vlčí bob, který původně pochází ze Severní Ameriky, preferuje vlhčí a chladnější opuštěná či narušená stanoviště. Vytlačuje původní druhy rostlin a zvyšuje koncentraci dusíku v půdě, což podporuje růst plevelů a i samotné lupiny.

Lupinu už systematicky likvidují na Šumavě, v Krkonoších i například v bývalém vojenském újezdu v Milovicích. V Moravskoslezském kraji se zatím lupina šíří ve volné přírodě, ve zvláště chráněných územích se ještě nevyskytuje. „V tuto chvíli se plošná likvidace s agitací, jako tomu bylo například u jmelí, nepředpokládá,“ uzavřela krajská mluvčí Birklenová.

Ekologicky cenná lokalita Kabátův kopec stojí u Krnova.

Ekologicky cenná lokalita Kabátův kopec stojí u Krnova.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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