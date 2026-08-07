Komorní scéna Aréna v Ostravě má nového kmenového dramaturga Lukáše Cenkera. Mladý umělec z Prahy střídá Tomáše Vůjtka, který během svého téměř dvacetiletého působení napsal pro divadlo také mimořádně úspěšné hry.
„Tomáš Vůjtek odchází po dohodě. Bereme to jako součást generační obměny. Nový dramaturg vzešel z otevřeného výběrového řízení,“ uvedl ředitel Arény Jakub Tichý.
Po vyřazení nerelevantních přihlášek posuzoval s kolegy osm kandidátů či kandidátek. „Lukáš Cenker je mladý, ale již etablovaný a splnil také moji představu, aby to byl člověk nezatížený minulostí tohoto souboru a vůbec ostravským divadelním provozem,“ vysvětlil Tichý.
Cenker se v Ostravě naplno představí jako dramaturg inscenace Anna od současného ruského autora Jurije Klavdijeva, která bude druhým titulem nadcházející sezony. „Režírovat bude vycházející hvězda mladé režisérské generace Eliáš Gaydečka, se kterým Cenker často spolupracuje,“ doplnil Tichý.
Texty Vůjtka, který ještě na jaře nastudoval s uměleckým šéfem a režisérem Ivanem Krejčím svou autorskou hru Klaus Mann napsal Mefista, zůstávají v repertoáru.
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Vůjtek ke svému odchodu řekl, že nešlo až tak o jeho rozhodnutí. „Umělecký šéf mi řekl, že už se mnou divadlo dělat nechce, a chodil za ředitelem s tím, že Aréna nepotřebuje vlastního dramaturga. V takovém toxickém prostředí jsem nemohl pracovat,“ líčil Vůjtek.
Výpověď podal sám a ředitel odmítl, že by Vůjtka kdokoliv k odchodu nutil. Potvrdil ale, že přestal fungovat Vůjtkův vztah s Krejčím. Z jejich dlouholeté spolupráce vzešla mimo jiné trojice inscenací podle Vůjtkových her – S nadějí i bez ní, Slyšení a Smíření, která posbírala snad všechny divadelní ceny.
„Přirovnal bych jejich současný vztah k rozpadu manželství po dvaceti letech,“ řekl Tichý. Podotkl, že jejich spolupráce také začala trpět stereotypností.
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Vůjtek odešel z malé scény u Sýkorova mostu bez představy o dalším angažmá, ale teď už má jasno. „Dostal jsem nabídku z divadla Mír a nastupuji tam jako dramaturg,“ prozradil.
Do vítkovického divadla Alberta Čuby, který rozšiřuje soubor v souvislosti s chystaným otevřením nové scény v bývalém kině Vítek, odchází i další výrazná tvář Arény – herec Josef Kaluža.
„Po dvaceti dvou letech v Aréně jsem pocítil, že se tam můj čas naplnil. Měl jsem taky padesát let a rozhodl jsem se, že je čas pro změnu,“ vysvětlil Kaluža. Do Míru míří i další člen souboru – Vojtěch Lipina. V Aréně je vystřídají mladí herci z Prahy.