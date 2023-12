Ostravské divadlo loutek slaví sedmdesát let, loutkoherci tam projdou časem

Prvním představením byla ruská pohádka Děda Mráz, kterou diváci zhlédli 12. prosince 1953. Slavnostní večer k 70. výročí naplánovali divadelníci na tento pátek.

„Vše začne ve foyer divadla vernisáž fotografií. Po ní se diváci mohou těšit na netradiční cestu jednotlivými divadelními představeními, které loutkoherci za léta existence nastudovali,“ uvedla mluvčí divadla Lucie Blažek Mičková.

Diváci budou cestovat v čase na sedm různých míst, kde se vždy na deset minut přesunou do jiného desetiletí v historii divadla. Připraven bude živý jukebox písní, připomenutí slavných inscenací i rekonstrukce a přesun divadla.

„Vytvořit koncepci slavnostního večera bylo pro mě, úplného nováčka, který do divadla nastoupil před měsícem, docela výzvou. Naštěstí jsem se měl o koho a oč opřít,“ prozradil nový umělecký šéf Jakub Maksymov. „V archivu a v paměti současných i bývalých zaměstnanců se ukrývá nejeden poklad. Takže to, co na začátku vypadalo jako nesplnitelný úkol, se postupně začalo přetavovat v nevšední tvůrčí zkušenost.“

Za dobu své existence vystřídali ostravští loutkáři několik budov. První scéna sídlila až do roku 1999 na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Poté se přesunula do nové budovy na Černé louce, kterou v roce 2011 rozšířila přístavba s alternativní scénou pro šedesát diváků, amfiteátrem a galerií loutek s cukrárnou.

„Díky alternativní scéně jsme se mohli začít věnovat i umělecko-vzdělávacím programům a komornějším inscenacím,“ doplnila Blažek Mičková. „Venkovní amfiteátr loutkoherci využívají jako hlavní scénu v dnes již tradičních prázdninových akcích s názvem Pimprléto.“

Divadlo připravuje pořady pro děti od batolecího věku až po maturitu. „Uvádíme pro ně nejen klasické tituly, ale nevyhýbáme se ani aktuálním tématům,“ uvedla ředitelka divadla Alena Punčochářová.