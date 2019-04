Devítiletého chlapce zkopali a okradli jeho vrstevníci, utekli z ústavu

Událost se stala ve čtvrtek po 18. hodině, když si devítiletý chlapec hrál u domu. V tu chvíli k němu přišli dva jeho vrstevníci a chtěli jeho hodinky. Když se jich nedočkali, zaútočili.

„Napadli chlapce opakovanými kopy. Dítě upadlo na zem, poté mu jeden z podezřelých odepnul hodinky a pak oba útočníci utekli,“ uvedla ostravská policejní mluvčí Gabriela Pokorná.



Kriminalisté malé násilníky brzy vypátrali. Zjistili, že je soud umístil do výchovného ústavu. „Skutek spáchali v době, kdy se nevrátili z vycházky,“ podotkla mluvčí.

Obě děti policisté předali zpět do výchovného zařízení. „Trestní stíhání nezletilých je nepřípustné. Dospělému pachateli loupeže by však hrozilo až deset let vězení,“ vysvětlila Pokorná.