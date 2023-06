Sedm lupičů přepadlo muže v jeho bytě, přišli si vyřizovat údajné dluhy

Ještě ani neloupili a na místo už jela policie. Bystrý soused si totiž všiml podezřelého hluku před vchodem do ostravského paneláku a nahlásil to. Mezitím se sedm mužů vloudilo jednomu z nájemníků do bytu, napadli ho, domáhali se peněz a několik věcí mu ukradli. Policie je zadržela hned po činu.