Incident se stal ve čtvrtek u známého Sýkorova mostu v centru Ostravy. Pachatel na kole tam přijel k jinému muži, vytáhl pistoli a dožadoval se peněz. „Muž mu z obavy o život vydal dvěstěkorunovou bankovku,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Vzápětí se o loupeži dozvěděli policisté, kterým na tísňovou linku volal kamarád okradeného a případ oznámil. „Samotný poškozený byl sice v šoku, ale přesto schopen policistům popsat pachatele. Muži zákona okamžitě vyrazili do ulic a propátrávali okolí i možnou únikovou trasu,“ uvedla policejní mluvčí.
Protože měli informaci, že pachatel z místa činu odjel na kole, pátrali na větším území. Hledali správně, a to nikoliv na moravské straně Ostravy, lupič totiž přejel Sýkorův most a v pokračoval v úniku už ve Slezské Ostravě.
A v Bohumínské ulici hlídka spatřila muže na kole, který navíc odpovídal popisu. „Jak se při samotné kontrole ukázalo, muž měl u sebe dokonce plynovou zbraň. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezřelého, byl na základě předchozího souhlasu státního zástupce zadržen,“ zmínila mluvčí Michalíková.
Vzápětí soud vyhověl žádosti o mužovo vzetí do vazby, vyšetřován je kvůli trestnému činu loupeže.
Policie také upozorňuje, aby se lidé v podobných případech nesnažili pachatele zadržet sami. „Rozhodně nám více pomůže okamžité oznámení na tísňovou linku 158, zapamatování si popisu pachatele a také případně jeho únikové trasy,“ zakončila Michalíková.
Incident se stal v blízkosti Sýkorova mostu spojujícího moravskou a slezskou část Ostravy.
