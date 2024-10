Policie dopadla lupiče z ostravské směnárny. Maskovali se jako francouzští fanoušci

Lupiči chtěli policisty ošálit, aby se domnívali, že pachateli jsou fanoušci Francie. Dokonce si i na tváře namalovali francouzskou trikoloru. „Ten den večer totiž hrála Francie,“ podotkl Radim Bena, vedoucí 9. oddělení obecné kriminality Ostrava s tím, že šála okolo krku jednoho z pachatelů měla zakrýt tetování.

„Oni sami však hokejovými fanoušky rozhodně nebyli, neúčastnili se žádného z ostravských zápasů,“ dodal kriminalista.

Navíc úmysl lupičů zhatila nutnost vzájemné komunikace na místě, při níž používali češtinu míchanou se slovenštinou. Francouzská slovíčka zcela chyběla.

Do předem vytipované směnárny v ostravském obvodu Poruba se lupiči dostali hned na začátku otevírací doby. Jeden z nich okamžitě vběhl ke směnárnici za přepážku, kde jí hrozil zbraní a dožadoval se vydání peněz. Žena se však nedala a začala se s lupičem přetahovat. Komplic se mu snažil pomoci, ale kvůli zaklapnutým dveřím do prostoru za přepážkou to už nebylo možné.

Tak aspoň posprejoval kameru, a jakmile se ženě podařilo stisknout tlačítko alarmu a tísňového volání, vybízel kumpána, aby směnárnu urychleně opustili. Místo plánovaného lupu nakonec uzmuli jen svazek klíčů, který muž ženě vytrhl z ruky. „Když odešli, vydal se každý z pachatelů jiným směrem,“ podotkl policista Bena.

Chvíli po oznámení loupeže dorazili na místo kriminalisté, policejní technik a psovod. Verze francouzských lupičů brzy padla, poté se policistům ve spolupráci s ostravskými technickými službami podařilo v jedné z popelnic v okolí objevit odhozené kšiltovku a dres, z něho pak dokonce i genetické stopy.

„Nicméně stále se nedařilo určit identitu pachatelů. Nakonec pomohlo to, že měli stejné batohy, a nám se podařilo zjistit, kde je zakoupili. A i tam měli kameru,“ vylíčil policista. Kriminalisté tak například zjistili, že ve skutečnosti šlo o tři pachatele, přičemž jeden Slovák byl jejich šéfem, který vše organizoval a na výsledek akce čekal v pronajatém ostravském bytě.

Šéf je na Slovensku známý zločinec

Z kamer ve fanzóně se vyšetřovatelům dokonce podařilo mezi tisíci fanoušky najít pachatele, jak tam dva dny před akcí kupují dresy, kšiltovky a šálu.

Jednoho z mužů následně poznali slovenští policisté, podle nich jde o velmi známého recidivistu, který má za sebou i tresty za násilné, drogové a majetkové delikty. I zbývající členové mají poměrně bohatou trestní minulost.

„Dva jsme dopadli, když vyklízeli pronajatý byt, třetí se později přihlásil sám na služebně v doprovodu svého advokáta,“ konstatoval Radim Bena. Všem pachatelům ve věku 31 až 37 let nyní hrozí vězení od dvou do deseti let. „Dva z nich jsou vyšetřováni ve vazbě, jeden na svobodě,“ zakončila policejní mluvčí Eva Michalíková.

Údajný organizátor nevypovídá, výpovědi dalších dvou členů skupiny se pak liší. Vyšetřování proto pokračuje, kriminalisté navíc mají podezření, že už plánovali další akci – ziskem z ní zřejmě chtěli pokrýt mnohatisícové náklady na pronájem bytů, zakoupení originálních hokejových suvenýrů a dalších věcí nutných k loupeži.