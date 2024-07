Odpad ne, odmítají lidé zasypání lomu na Opavsku. Obávají se o vodu i biotop

Petiční archy s více než třinácti sty podpisy už jsou na krajském úřadě, dalších sedm stovek protestních podpisů tam právě míří.

„Odmítáme zavezení lomu stavebním odpadem. Jeden z důvodů je existenční – může to znečistit zdroj pitné vody,“ uvedla Věra Frydrychová z petičního výboru. „Jakmile se lom začne zavážet, je nekontrolovatelné, jaký odpad tam půjde. Druhou věcí je úžasný biotop, který už v lomu vznikl. Je tam krásné jezero, spousta druhů ptáků, plazi, obojživelníci, hnízdí tam výr.“

Dodala, že zájem o podpis petice byl mimořádný. Lidé odmítají i zvýšenou hlučnost a nadměrnou nákladní dopravu.

Osmadvacet náklaďáků denně

O podrobnostech záměru, že by lom během deseti let měl zaplnit milion a půl tuny stavebního odpadu a skrývkové zeminy, se dozvěděli po zahájení posouzení záměru vlivu na životní prostředí.

„Mimo jiné se tam uvádí, že by do lomu materiál naváželo dvacet osm nákladních vozidel denně,“ uvedl Jan Birgus, starosta Litultovic, do jejichž katastru lom patří.

Připomínky k záměru úřad Moravskoslezského kraje přijímal do neděle 21. července.

„Připomínky jsme podali, jde o poměrně rozsáhlý materiál. Záměr je podle nás nekvalitně zpracovaný a je zcela v rozporu s tím, co platí pro pásmo hygienické ochrany vodního zdroje,“ uvedl starosta Birgus.

Tamní podzemní vody jsou totiž spojené s rezervoárem, který je zdrojem pitné vody pro šest obcí v okolí. „Pro Litultovice, Dolní Životice, Mladecko, Hlavnici, Jezdkovice a Stěbořice. Zhruba čtyři tisíce lidí,“ upřesnil starosta.

Firma: Chceme naplnit zákonné povinnosti

Připomínky podala obec sama za sebe a do řízení vstoupila i jako součást svazku obcí, jež jsou garantem dodávek pitné vody občanům. „Při zavážení stavebním odpadem není otázkou jestli, ale kdy dojde ke kontaminaci. Není možné tomu zabránit nebo to jakkoliv zkontrolovat,“ netají obavy Jan Birgus.

Podle jednatele společnosti Thorssen Dalibora Kučery se o celém záměru ještě bude diskutovat a všechny zúčastněné strany budou mít možnost se vyjádřit. Ohrožení pitné vody a životního prostředí vyloučil s tím, že součástí řízení o rekultivaci lomu jsou i odborné posudky vlivu na životní prostředí.

„Už když se lom povoluje, schvaluje se i jeho revitalizace. A naším záměrem je teď naplnit tyto zákonné povinnosti. Máme za sebou dvouletý proces, kdy odborníci na základě dlouhodobého zkoumání posuzovali vliv na životní prostředí. Teď jsme v prvním kroku celého procesu, když jsme podali žádost o revitalizaci lomu,“ popsal s tím, že firma postupuje právě podle už schváleného plánu rekultivace.

Dodal, že součástí celého řízení je i hodnocení rizik. Očekává diskusi nad připomínkami ze strany úřadů, veřejnosti i zájmových skupin. „Obavy obcí chápu, ale petice je předčasná. Ještě několikrát do celého procesu budou moci vstoupit.“

Podle starosty Birguse ale záměr původně schválené rekultivaci lomu neodpovídá. „Měl dvě varianty. Podle první tam mělo vzniknout zátopové jezero s tím, že východní a severní strana se vysvahuje. Dnešní stav v podstatě odpovídá této variantě. Varianta B povolovala zasypání lomu skrývkou z nedalekého budoucího dobývacího prostoru. Nikdy se nepočítalo se zavážením stavebním odpadem, sutí nebo skrývkou z jiných terénů.“

Krajský úřad rozhodne, v jakém rozsahu a jak podrobně bude plán na zasypání lomu prověřovat. „Nyní úřad posuzuje veškeré podklady včetně doručených vyjádření a doručené petice,“ sdělila mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová s tím, že ve stanovené lhůtě přišlo jedenáct vyjádření od dotčených územních samosprávných celků, správních orgánů i veřejnosti.