Obří kotvu z Třince instalovali na náměstí, ve hře zůstává i záchrana celého plavidla

Do města kotva dorazila už v červnu, ale v pondělí 7. září opustila starou hasičskou zbrojnici, kde byla uskladněna po dobu oprav náměstí.
„Váží přes šest tun a má symbolizovat hrdost Třinečanů na své město. V pondělí byla na náměstí TGM ustavena kotva z lodi Třinec, která byla spuštěna na vodu před 51 lety v polském Štětíně a po léta sloužila Československé námořní plavbě,“ uvedla Petra Martynková z Magistrátu města Třince.
„Jejího slavnostního křtu v Polsku se tehdy zúčastnili zástupci třinecké hutě i vedení města. Do projektu jejího návratu jsme se zapojili ne se záměrem pouhé záchrany částí této lodi, ale také kvůli oživení historie – Třinec je přece jen mladé město,“ uvedla primátorka města Věra Palkovská.
„V Třinci nám jde o to, aby se sem mladí lidé vraceli. Aby nejprve studovali, získávali vzdělání, cestovali po světě, nabírali zkušenosti a pak v Třinci doslova ‚zakotvili‘. Tato kotva je symbolem jak minulosti, tak budoucnosti našeho města,“ zdůraznila primátorka.
Jednalo se o loď z flotily 44 lodí patřících Československé námořní plavbě. V současnosti kotví v nizozemském Rotterdamu, kde slouží jako překládací loď.
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Plavidlo bylo postaveno z dílů vyrobených v Třineckých železárnách. V rámci projektu „Třinec se vrací domů“, který vznikl loni, se mají vybrané části této lodi vrátit „domů“. Kotva je prvním z nich.
95 let města Třinec
Kotva má za sebou dlouhou cestu. Napřed vyrazila z Rotterdamu do Nymburka, odkud se vrátila do Třince. Dva týdny strávila v budově bývalé požární zbrojnice a nakonec zakotvila na zrekonstruovaném náměstí TGM.
Její slavnostní odhalení je plánováno zhruba jako součást oslav 95. výročí povýšení Třince na město 24. září.
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„Sama kotva nás nestála ani korunu. Jako město jsme vynaložili zhruba 150 tisíc korun na projekt ‚Třinec se vrací domů‘ – tato částka šla většinou na přepravu. Prvek samotný patří muzeu, jde o exponát. Váží přes šest tun, takže nepředpokládám, že by ji odtud chtěl někdo ukrást,“ vysvětlila Palkovská.
„Původně měla být celá loď rozřezána a skončit ve šrotu. My jsme měli získat právě kotvu a generální ředitel Třineckých železáren projevil zájem o lodní komín. V hře je ale i přeprava celého ‚Třince‘ – otevřené jsou všechny varianty,“ sdělila v médiích Palkovská.
To však automaticky neznamená převoz celého plavidla přímo do Třince. Organizátoři projektu „Třinec se vrací domů“ vyjednávají o odtažení lodi z Rotterdamu do Štětína, kde by prošla nevyhnutelnými úpravami. Její další osud tak zůstává předmětem dalších jednání.