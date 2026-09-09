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Obří kotvu z Třince instalovali na náměstí, ve hře zůstává i záchrana celého plavidla

Dalibor Maňas
  6:01
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....

Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G. Masaryka v Třinci. (7. září 2026) | foto: Jaroslav OžanaČTK

Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G....
25 fotografií
Na opraveném náměstí T. G. Masaryka v Třinci ukotvili pracovníci nový, šestitunový symbol města a připomínku námořní historie Československa. Kotva z lodi Třinec, která byla zhotovena z místní oceli a přes padesát let sloužila Československé námořní plavbě, našla svůj nový domov díky projektu „Třinec se vrací domů“. Jedná se o první zachráněnou část plavidla, kterému v nizozemském Rotterdamu hrozí sešrotování.

Do města kotva dorazila už v červnu, ale v pondělí 7. září opustila starou hasičskou zbrojnici, kde byla uskladněna po dobu oprav náměstí.

„Váží přes šest tun a má symbolizovat hrdost Třinečanů na své město. V pondělí byla na náměstí TGM ustavena kotva z lodi Třinec, která byla spuštěna na vodu před 51 lety v polském Štětíně a po léta sloužila Československé námořní plavbě,“ uvedla Petra Martynková z Magistrátu města Třince.

„Jejího slavnostního křtu v Polsku se tehdy zúčastnili zástupci třinecké hutě i vedení města. Do projektu jejího návratu jsme se zapojili ne se záměrem pouhé záchrany částí této lodi, ale také kvůli oživení historie – Třinec je přece jen mladé město,“ uvedla primátorka města Věra Palkovská.

Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G. Masaryka v Třinci. (7. září 2026)
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G. Masaryka v Třinci. (7. září 2026)
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G. Masaryka v Třinci. (7. září 2026)
Instalace kotvy poslední československé námořní lodi Třinec na náměstí T. G. Masaryka v Třinci. (7. září 2026)
25 fotografií

„V Třinci nám jde o to, aby se sem mladí lidé vraceli. Aby nejprve studovali, získávali vzdělání, cestovali po světě, nabírali zkušenosti a pak v Třinci doslova ‚zakotvili‘. Tato kotva je symbolem jak minulosti, tak budoucnosti našeho města,“ zdůraznila primátorka.

Jednalo se o loď z flotily 44 lodí patřících Československé námořní plavbě. V současnosti kotví v nizozemském Rotterdamu, kde slouží jako překládací loď.

Šest a půl tuny v černém. Kotva z poslední tuzemské námořní lodi dorazila do Česka

Plavidlo bylo postaveno z dílů vyrobených v Třineckých železárnách. V rámci projektu „Třinec se vrací domů“, který vznikl loni, se mají vybrané části této lodi vrátit „domů“. Kotva je prvním z nich.

95 let města Třinec

Kotva má za sebou dlouhou cestu. Napřed vyrazila z Rotterdamu do Nymburka, odkud se vrátila do Třince. Dva týdny strávila v budově bývalé požární zbrojnice a nakonec zakotvila na zrekonstruovaném náměstí TGM.

Její slavnostní odhalení je plánováno zhruba jako součást oslav 95. výročí povýšení Třince na město 24. září.

Kotva, která pamatuje světové oceány, ozdobí opravené náměstí v Třinci

„Sama kotva nás nestála ani korunu. Jako město jsme vynaložili zhruba 150 tisíc korun na projekt ‚Třinec se vrací domů‘ – tato částka šla většinou na přepravu. Prvek samotný patří muzeu, jde o exponát. Váží přes šest tun, takže nepředpokládám, že by ji odtud chtěl někdo ukrást,“ vysvětlila Palkovská.

„Původně měla být celá loď rozřezána a skončit ve šrotu. My jsme měli získat právě kotvu a generální ředitel Třineckých železáren projevil zájem o lodní komín. V hře je ale i přeprava celého ‚Třince‘ – otevřené jsou všechny varianty,“ sdělila v médiích Palkovská.

To však automaticky neznamená převoz celého plavidla přímo do Třince. Organizátoři projektu „Třinec se vrací domů“ vyjednávají o odtažení lodi z Rotterdamu do Štětína, kde by prošla nevyhnutelnými úpravami. Její další osud tak zůstává předmětem dalších jednání.

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