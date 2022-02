Zemřel první biskup ostravsko-opavské diecéze Lobkowicz, bylo mu 74 let

Lobkowicz byl šest let let vážně nemocen, v roce podstoupil náročnou onkologickou operaci. „Po zotavení se znovu zapojil do služby,“ podotkl mluvčí diecéze Pavel Siuda. Na veřejnosti se Lobkowicz objevoval už sporadicky.

„Posledních několik dnů byl hospitalizován, ještě dnes jsme s ním hovořili. Odešel v pokoji a v našich vzpomínkách bude navždy jako první biskup české nejmladší diecéze, kterou vybudoval od základů,“ poznamenal Martin David.

Právě on byl v roce 2017 jmenován pomocným biskupem a od června 2020 se stal apoštolským administrátorem diecéze a převzal úkoly spojené s jejím vedením. Loni diecéze oslavila čtvrt století trvání.

Jak uvedl mluvčí Siuda, František Lobkowicz se narodil 5. ledna 1948 v Plzni. Jeho rodiči byli Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz a Gabriela z Korff-Schmising-Kerssenbrocku.

Pocházel z pěti sourozenců. Mladší bratr Filip Zdeněk Lobkowicz je opatem premonstrátského kláštera Teplá u Mariánských Lázní. „Členem řádu premonstrátů byl také zesnulý biskup. Slavné sliby složil 10. srpna 1972 v Chotěšově,“ uvedl mluvčí Siuda.

Lobkowicz studoval teologii v Litoměřicích a rakouském Innsbrucku. Na kněze byl vysvěcen Františkem kardinálem Tomáškem 15. 8. 1972 v Praze. Kněžskou službu však mohl vykonávat daleko od svého domova. Působil ve farnostech Frýdek, Jablunkov a Ostrava-Mariánské Hory.

Papežem Janem Pavlem II. byl 17. 3. 1990 jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 1990 v Praze, kde působil až do roku 1996.

„Po zřízení ostravsko-opavské diecéze papežem Janem Pavlem II. byl 30. května 1996 jmenován prvním sídelním biskupem nově zřízené ostravsko-opavské diecéze. Intronizace proběhla v ostravské katedrále Božského Spasitele 31. srpna 1996,“ sdělil Pavel Siuda.

„Svědomí mám čisté“

Prvního sídelního biskupa diecéze čekala řada úkolů. Například musel zřídit diecézní kurie, vytvořit tým spolupracovníků, zakládat pastorační centra a zajistit stavbu budovy biskupství na Kostelním náměstí, která byla otevřena v roce 2000. „Biskup František Václav Lobkowicz vysvětil desítky kněží, nejen pro svou diecézi, ale také pro řeholní komunitu premonstrátů a další řeholní řády,“ uvedl Siuda.

Média v jeho souvislosti ovšem připomínala i to, že byl v 80. letech šest let veden jako agent StB s krycím názvem Plzeňák. Biskup na to zareagoval v prosinci 2003 prohlášením, v němž uvedl, že jeho svědomí je čisté.

Jak se jeho jméno dostalo do svazků, však nevysvětlil, jen potvrdil, že byl vyslýchán, sledován a kontaktován, informace o jeho jménu ve svazcích označil za mediální útok.