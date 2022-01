Ostravský lobbista Dědic čelí čtvrté žalobě

Nepravomocně odsouzený ostravský podnikatel a lobbista Martin Dědic spjatý s exhejtmanem Miroslavem Novákem a dalšími politiky z ČSSD, který by si měl odpykat osmiletý trest vězení za ovlivňování veřejných zakázek, přijímání úplatků či krácení daní, je na svobodě. Dosud totiž stále čeká na písemný rozsudek a možnost odvolání. Mezitím se ale dočkal další obžaloby, v pořadí již čtvrté.

Stejný žalobce, Vít Koupil z Vrchního státního zastupitelství Olomouc, tentokrát obžaloval Martina Dědice, ale také jeho mladšího bratra Radima Dědice, z trestných činů legalizace výnosu z trestné činnosti a pokusu maření spravedlnosti, za což jim hrozí až osm let vězení.

Ve stejné kauze je obžalovaných dalších pět lidí. Podnikatelé z jiných krajů, Pavel Petrovič, Jiří Malivánek a Vlastislav Přeček, který už je stíhaný v jiné větvi kauzy Dědic za obchod s předraženou reklamou, a také místní přátelé a spolupracovníci – podnikatel Martin Sibinský a starosta ostravského obvodu Plesná Pavel Hrbáč (nezávislý za ČSSD).

Podle žalobce se měli všichni podílet na legalizaci peněz, které Dědic získal z trestné činnosti. Minimálně Sibinský a Hrbáč ale čelí obžalobě za zločin ve stadiu pokusu. „Žaloba mě překvapila. Ničeho trestného jsem se nedopustil,“ řekl MF DNES Martin Sibinský.

V roce 2018 si chtěl půjčit peníze na rozvoj své firmy, kde byl Hrbáč tichým společníkem. „Dědic nám nabídl půjčku za výhodných podmínek. Podepsal jsem dohodu, ale k půjčce nedošlo. Papíry jsem roztrhal a považoval to za vyřízené,“ dodal.

Hrbáč: Likviduje mi to život

Stejně to vnímá i Pavel Hrbáč. „Je to pravda. K půjčce nedošlo. Navíc nejsem majitelem firmy, tak nechápu, proč jsem obžalován. Větší nesmysl jsem nezažil. Věřím, že soud nás obžaloby zprostí, ale likviduje mi to život,“ uvedl Hrbáč.

Žalobce Koupil v minulosti, když padla obvinění, sdělil, že v kauze se jedná o 16,3 milionu korun z peněz, které dostal Dědic na účet v Lichtenštejnsku jako vratky z úplatků zaplacených firmami prostřednictvím reklamní firmy Propag-Storm.

Bratrovi měl Martin Dědic nejdříve půjčit a posléze darovat devět milionů korun. Podle žalobce jsou ale obě doložené smlouvy antedatované a jejich cílem byla snaha ukrýt peníze před policií. Fiktivní měly být i další chystané půjčky ve výši přes sedm milionů korun.

Aktuálně se však Koupil k nové obžalobě vyjadřovat nechce, protože jejím podáním pro něj dohled nad kauzou skončil.

„Mohu potvrdit jen to, že obžalobu, která se týká sedmi lidí včetně Martina Dědice a dvou různých skutků, jsem podal 14. ledna ještě jako pracovník Vrchního státního zastupitelství Olomouc. Den poté jsem ale změnil působiště a nastoupil na Úřad evropského veřejného žalobce, kde budu řešit dotační podvody, zpronevěry a další trestné činy proti Evropské unii. Moje dosavadní kauzy převzali jiní státní zástupci,“ vysvětlil Koupil.

Soudce potřebuje více času

V praxi to znamená, že Koupil už se znovu nesetká v soudní síni s Dědicem, ani kdyby odsouzený vyhrál odvolání proti loňskému verdiktu, kterým jej soudce Krajského soudu Ostrava Igor Krajdl poslal do vězení na osm let. Koupil tak uspěl se dvěma ze tří podaných obžalob.

Rozsudek ale nenabyl právní moci. Dědic i další odsouzení prohlásili, že se odvolají. Musí však počkat, až dostanou písemný rozsudek, a ten dosud soudce nestihl vyhotovit. Už loni upozornil, že na to bude potřebovat více času – asi půl roku.

„Píšu, až se ze mně kouří, ale konec je v nedohlednu,“ zmínil soudce Krajdl s tím, že protokol o hlavním líčení má kolem 1 500 stran, celý spis 40 tisíc. „Proto mám termín prodloužený do 7. dubna, ale možná že požádám ještě o další prodloužení. Tuším, že odsouzení se poté odvolají. Ale snažím se soudit tak, aby nebyl důvod žádnému odvolání vyhovět.“ dodal.