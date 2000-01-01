Fakulta materiálově-technologická VŠB-TUO otevřela novou Laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií (LT² Lab), která propojuje špičkový výzkum s průmyslovou aplikací. Nové pracoviště se zaměřuje na vývoj bezpečnostních holografických prvků pro ochranu cenin a výzkum polovodičových materiálů na bázi karbidu křemíku.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
Nová laboratoř litografických a tenkovrstevných technologií na Fakultě materiálově-technologické VŠB – TUO v Ostravě posouvá možnosti výzkumu i výuky v oblasti pokročilých materiálových technologií. Zaměřuje se na vývoj bezpečnostních holografických prvků a materiálů pro polovodičový průmysl, což jsou technologie, které formují budoucnost.
Studenti i vědci budou v nové laboratoři pracovat s moderním vybavením odpovídajícím aktuálním trendům v nanotechnologiích a materiálovém výzkumu.
„Laboratoř je zaměřena především na vývoj a aplikaci bezpečnostních holografických a difraktivních prvků a na výzkum materiálů využitelných v polovodičovém průmyslu,“ vysvětlila Petra Halíková, mluvčí VŠB s tím, že pracovníci laboratoře v této oblasti spolupracují s předními světovými výrobci bezpečnostních prvků, bankovek a identifikačních dokladů.
Vstup do nové laboratoře je možný jen v ochranném obleku - jedná se totiž o čistý prostor. Na snímku vědečtí pracovníci laboratoře Tomáš Kohut (vousy) a Kamil Postava.
Laboratoř sídlí na Katedře materiálového inženýrství a recyklace a rozšiřuje vzdělávací kapacity fakulty v oblasti pokročilých materiálových technologií.
„Otevření této laboratoře představuje významný krok v posílení našich aktivit v oblasti špičkového materiálového výzkumu i spolupráce s průmyslem,“ nastínil Kamil Postava, vedoucí výzkumné skupiny.
„Studenti i vědci zde budou mít k dispozici moderní technologie, které odpovídají aktuálním trendům v oblasti nanotechnologií a polovodičových materiálů,“ popsal Kamil Postava.
V oblasti bezpečnostní holografie se laboratoř zaměřuje na kompletní vývoj ochranných prvků – od návrhu přes výrobu prototypů až po jejich aplikaci.
V laboratoři mají vědci i studenti k dispozici například laserový litograf s přímým zápisem (405 nm) umožňující práci až s pětipalcovými substráty, technologie magnetronového naprašování či elektrogalvanické procesy pro tvorbu přesných kopií hologramů určených pro tisk do UV-aktivovaných laků a fólií.
Laboratoř spolupracuje s předními světovými výrobci bezpečnostních prvků, bankovek a identifikačních dokladů.
Významnou část aktivit tvoří také spolupráce s polovodičovým průmyslem, zejména výzkum materiálů na bázi karbidu křemíku (SiC) a dalších polovodičů s širokým zakázaným pásmem.
