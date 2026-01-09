Jak na Divokém západě. Obec vypsala odměnu na lišku, ve velkém plení drůbež

Za dopadení živé lišky tisíc korun. Neobvyklou nabídku zveřejnil Mořkov na Novojičínsku, zřejmě ochočená šelma tam totiž v poslední době pravidelně decimuje stavy drůbeže. Obec také vydala plakátek ve stylu Divokého západu, současně však upozorňuje, aby lidé byli velmi obezřetní.
Mořkov na Novojičínsku chce dopadnout lišku, která v obci plení stavy drůbeže. Nabízí tisíc korun. (9. ledna 2026) | foto: Obec Mořkov

„Hledá se! Starosta obce vypisuje odměnu tisíc korun za dopadení živé lišky. Liška zatím byla spatřena v okolí ulic Mostní, Nádražní, Potoční, Zuberská a Pastelník.“ Tak začíná výzva Mořkova, obce mezi Novým Jičínem a Frenštátem pod Radhoštěm.

Nejde o jakoukoliv lišku, ale konkrétně o jedince, která řádí právě v katastru obce s více než dvěma tisícovkami obyvatel. „Za svého působení v Mořkově má na svědomí několik desítek kura a jedno napadení kočky,“ uvedl mořkovský místostarosta Jiří Navrátil.

Dodal, že zřejmě nejde jen o to, že by měla hlad. „Vyplenila kurník a slepice nesežrala, naopak je položila takřka do řady,“ vylíčil místostarosta.

Po jednání s odborníky došlo vedení obce k názoru, že vzhledem k chování jde pravděpodobně o ochočeného liščího jedince. „Vypadá to, že někomu utekla nebo ji někdo vypustil, ale ne v obci, ale někdo sem asi odněkud dojel,“ povzdychl si Navrátil.

Lišku se v Mořkově podařilo několikrát vyfotografovat. (9. ledna 2026)

„V zájmu bezpečnosti se prosím nesnažte lišky dotknout. Děkujeme i za informaci, která by vedla k dopadení lišky,“ uvedlo vedení obce. Zdůraznilo, že pro chyceného chlupatého desperáta má zajištěno nové bydlení, a to v Záchranné stanici pro volně žijící zvířata v Bartošovicích, taktéž na Novojičínsku.

Představitelé obce zvažovali i sklápěcí past. „Jenže ta by musela být sledovaná, jinak by tam na maso nejspíše vlezla kočka, a ne liška,“ podotkl místostarosta.

V symbolickém zatykači nesmí chybět ani popis. „Naše ‚mořkovská liška‘ je menší, štíhlá a má typický rezavý kožich s bílou náprsenkou na hrudi. Ocas je dlouhý, huňatý a zakončený bílou špičkou. Oči jsou bystré, jantarově zbarvené, a působí velmi zvědavě. Celkově vypadá zdravě,“ zmiňuje se obec ve své výzvě. S informacemi o mořkovské lišce se lidé mají obrátit na tamního místostarostu.

Mořkov leží v Podbeskydské oblasti mezi Novým Jičínem a Frenštátem pod Radhoštěm.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Jak na Divokém západě. Obec vypsala odměnu na lišku, ve velkém plení drůbež

