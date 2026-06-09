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Pátrání ve stylu Divokého západu neuspělo. Liška z obce na Novojičínsku unikla

Autor:
  6:16
Pobavení i pobouření vyvolala na začátku roku neobvyklá pátrací akce v Mořkově na Novojičínsku. Plakátem ve stylu Divokého západu tam hledali lišku, která v obci decimovala chovy drůbeže. Dokonce za dopadení živé lišky obecní úřad nabízel tisícikorunu.
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Mořkov na Novojičínsku chce dopadnout lišku, která v obci plení stavy drůbeže. Nabízí tisíc korun. (9. ledna 2026) | foto: Obec Mořkov

Část lidí odlehčený styl pobavil, jiní se však obávali nelítostného honu na zřejmě ochočenou šelmu.

Výsledek byl nakonec jednoznačný. „Vše bylo marné, lišku se odchytit nepodařilo a nedlouho po vyhlášení akce zmizela a už se neobjevila,“ zhodnotil výsledek kampaně mořkovský místostarosta Jiří Navrátil.

Jak na Divokém západě. Obec vypsala odměnu na lišku, ve velkém plení drůbež

Jak uvedl, tamní myslivci dokonce nastražili klecové sklopce s návnadou, přičemž pasti bedlivě hlídali. „Ale ani to se nesetkalo s úspěchem. Liška prostě byla chytrá. Nebo už u nás neměla co žrát,“ podotkl místostarosta.

Dodal, že lidé v obci už žijí jinými problémy. „Aktuálně třeba rekonstrukcí silnice mezi naší obcí a Hodslavicemi, která nás hodně ovlivní,“ zmínil Navrátil.

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