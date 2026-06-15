Požár zničil rodinné hospodářství, zabíjel zvířata. Farmáři usilují o obnovu

Plameny dokonce zabíjely zvířata uvnitř. Ta, která rodině zůstala, se zatím pasou v ohradách. Farmáři teď do zimy musí požárem zničenou stavbu obnovit, aby tam zbytek stáda mohli ustájit.
„Šedesát selátek, tolik jsme nikdy neměli. Jedna prasnice neměla mléko, dokrmovala jsem je injekční stříkačkou, vypiplávala je. A když už se z toho dostala, přišlo tohle,“ popisuje Petra Mudříková, zatímco mezi zčernalými stěnami ukazuje, kde měla prasata zázemí.
„Nedostali se ven, neměli jak. Selata, jejich maminky, plemenný kanec,“ třese se jí hlas. O hospodářství se starala s partnerem a dvěma dětmi. Nejen o prasata, ale i krávy a býky, drůbež, králíky. „Přes deset let,“ říká.
Od začátku si rodina ve starém kravíně na konci vesnice vše budovala sama, postupně, s pomocí rodičů. Na konci letošního dubna ale všechno změnila jediná noc.
„V jednu ráno začal šíleně štěkat pes,“ vzpomíná mladá žena. Když vykoukli z okna, viděli přicházet sousedy, kteří je přišli varovat, že hoří kravín.
„Viděli to z okna, když šli spát, a volali hasiče,“ líčí Mudříková. „V šoku jsme na pyžamo oblékli, co bylo po ruce, a vyběhli ven.“
Z domu, kde rodina žije, je to ke kravínu pár desítek kroků. Když tam přiběhli, byl už v plamenech. I přesto dvojice zkusila zachránit zvířata uvnitř. S na kraji ustájenou krávou se to podařilo. „Vůbec nechtěla, stála vystrašená v rohu, trvalo strašně dlouho, než se ji podařilo vytáhnout ven,“ vzpomíná žena.
Pomoc na obnovu hospodářství
Přátelé mladé rodiny s malými dětmi, která během jediné noci přišla o všechno, co roky vlastníma rukama budovala, zorganizovali i sbírku na obnovu jejich hospodářství.
Její partner Marek Knopp ještě běžel objektem dál, ale žár už jej nepustil. Uhynuly tam prasata i plemenný býk. „Uhynutí zvířat, kterým jsme nedokázali včas pomoci, je tou nejbolestivější ranou,“ lituje Knopp, který pak ještě přeparkoval traktor a další techniku, než kvůli nadýchání zplodin skončil v sanitce a následně v nemocnici.
U požáru tu noc zasahovalo osm jednotek hasičů, vyhlásili druhý stupeň poplachu. Postupně se propadala střecha, oheň se přestal šířit až ve čtyři ráno. Ještě druhý den dopoledne hasiči požářiště dohašovali. Příčinou byla podle závěrů vyšetřovatelů technická závada na elektrospotřebiči.
Rodina postupně zničenou hospodářskou budovu vyklidila a doslova od nuly začíná pracovat na její obnově. Přišli nejen o ustájení pro zvířata, o některé vybavení, například dojičku, ale také o vodu a elektřinu potřebné k provozu hospodářství.
„Máme vyklizeno, odpálené železné konstrukce, dva náklaďáky sutin už odjely na skládku,“ říká Mudříková. „Měli jsme tu brigádu, přátelé nám pomáhají.“
|
Na vyhořelou záchrannou stanici lidé poslali miliony, majitel bydlí ve chlévě
Kamarádi rodiny také zorganizovali veřejnou sbírku na vybudování provizorního zázemí, zajištění vody, elektřiny i nezbytného vybavení a na postupnou obnovu hospodářského objektu.
Majitelé se v kravíně chystají zabezpečit stěny, už stihli vybetonovat první sloupky, v objektu jsou vyskládané a připravené k použití cihly. Zbylá zvířata, krávy a býci, se pasou v ohradách a na pastvinách, králíci zůstávají v nejméně poškozené části budovy.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
„Máme čas do října, pak jak je budeme stahovat z pastvy domů,“ naznačila Mudříková. „Musí být střecha a pevné zdivo. Partner ještě pracuje v lese, všechny peníze teď jdou sem. Je to ale běh na dlouhou trať.“
Hospodaření se však mladá rodina nechce ani po tak zničující pohromě vzdát a je připravená věnovat veškerou energii k jeho obnově. „Chov zvířat je naším životem i životem našich dětí,“ konstatuje odhodlaně Knopp.