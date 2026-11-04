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Boj se jmelím pokračuje. V Ostravě ošetří dalších více než šest stovek stromů

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  6:44
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií
Ošetření dalších 644 stromů napadených cizopasným jmelím bílým bude v ostravských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Hrabová a Ostrava-Jih pokračovat se začátkem období vegetačního klidu. Jde o pátou etapu celoměstského ekologického projektu likvidace jmelí, který začal před čtyřmi roky.

„Náklady na pátou etapu dosahují 4,8 milionu korun bez daně,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč. Dodal, že se tentokrát jedná o dosud neošetřované stromy, ale také o ty, na kterých se po předchozím zásahu jmelí opět rozšířilo.

Práce zajišťuje městská firma Ostravské městské lesy a zeleň podle opatření navrženého společností SAFE TREES a ve spolupráci s arboristy. Vychází z požadavků obvodů.

„Odborníci stromy po vizuálním posouzení ošetřují nejen odstraňováním jmelí, ale také zdravotními řezy či dalšími zákroky pro zlepšení jejich kondice, provozní bezpečnost a prodloužení životnosti,“ přiblížil Aleš Boháč.

Města se snaží zkrotit jmelí, stále je na tom nejhůře Moravskoslezský kraj

Přemnožení jmelí bílého, které vysává ze stromů živiny a vede k jejich předčasnému úhynu, se začalo projevovat v moravskoslezském regionu asi před patnácti lety a pandemie se nevyhnula ani Ostravě. Město zahájilo systematickou likvidaci cizopasného keříku v roce 2022.

„V pilotní etapě jsme ošetřili bezmála tři sta stromů v Hrabové a na Jihu,“ uvedla mluvčí Ostravy Gabriela Pokorná. Následovaly další etapy v různých obvodech.

„Celkem bylo na území města ve čtyřech fázích ošetřeno zhruba tisíc sedm set stromů. Stálo to dvanáct a půl milionu korun,“ shrnula Pokorná.

Zdůraznila, že projekt se zaměřuje především na stromy v parcích, uličních stromořadích, sídlištích a na městských hřbitovech, kde je vzhledem k prostorovým podmínkám obnova stromů problematická

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Boj se jmelím pokračuje. V Ostravě ošetří dalších více než šest stovek stromů

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