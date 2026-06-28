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Ze střechy v centru Ostravy kdysi hvězdáři sledovali i Apollo na Měsíci

Petra Sasínová
  7:41

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Lidová hvězdárna vznikla na střeše domu v ostravské Českobratrské ulici v roce 1956. | foto: archiv Tomáše Pertileho

Velké nadšení vzbudilo před sedmdesáti lety otevření Lidové hvězdárny na střeše obytného domu v dnešní Českobratrské ulici v centru Ostravy. Byl rok 1956, vstupné stálo korunu, lidé se jen hrnuli. Ostrava na to dlouho čekala. V jiných centrech fungovaly veřejné observatoře, kde mohli lidé sledovat vesmírné objekty a poučit se o astronomii, daleko dříve. Třeba v Pardubicích od roku 1912.

Původní plány na umístění hvězdárny na kulturním domě ve vilové čtvrti Zábřeh-Družstvo zmařila druhá světová válka. Budovu poničilo bombardování. To, že pro Ostravu nebyla hvězdárna zrovna prioritou, vyplývalo i z jejího zaměření do podzemí. „Zdejší lid, celou svojí prací obrácený k černé zemi, si věru zaslouží, aby mu byl vybudován stánek, z něhož by mohl pohlédnout k jasu hvězd a v nekonečnost vesmíru,“ napsal tehdy o záměru šéf železáren a také projektant hvězdárny Jaroslav Klíra.

Členové Astronomické sekce Přírodovědecké společnosti v Ostravě, která fungovala od roku 1908, začali po roce 1945 opět intenzivně hledat umístění pro pozorovatelnu. „Podmínkou byla dopravní dostupnost a čistý vzduch,“ líčila dokumentátorka Archivu města Ostravy Lenka Rokowská.

Lidová hvězdárna vznikla na střeše domu v ostravské Českobratrské ulici v roce 1956.
Lidová hvězdárna vznikla na střeše domu v ostravské Českobratrské ulici v roce 1956.
Lidová hvězdárna vznikla na střeše domu v ostravské Českobratrské ulici v roce 1956.
Lidová hvězdárna vznikla na střeše domu v ostravské Českobratrské ulici v roce 1956.
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Volba padla na pětipatrový dům na nároží Českobratrské a Herodovy ulice, který tam nechala ve třicátých letech vystavět pojišťovna Fénix. Byla tam místnost a hodinová věž s terasou. „Materiál na stavbu darovaly různé firmy. Vítkovické železárny zhotovily kopuli a nespočet brigádnických hodin odpracovali členové kroužku,“ přiblížila Rokowská.

K významným šéfům hvězdárny patřil Bedřich Čurda-Lipovský a také zapálený amatér Tomáš Pertile. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let popularizoval také americký výzkumný program na Měsíci Apollo. Informoval o jeho průběhu, ve hvězdárně promítal s obrovským úspěchem dokumenty, které si půjčoval ve filmotéce na americké ambasádě v Praze.

„Šéfka Osvětové besedy, pod kterou jsme spadali, byla zuřivá komunistka a spatřovala v tom protisocialistickou činnost,“ vzpomínal Pertile pro Paměť národa v roce 2018. Po jeho nuceném odchodu začala hvězdárna upadat a v roce 1981 definitivně skončila. To už začalo fungovat nové planetárium v Ostravě-Porubě.

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