Lidé mají kontejnery na použité oleje u dveří. Třídit ale nechtějí

Zhruba dvě stě tun olejů a jedlých tuků z domácností odevzdali v minulém roce lidé v Moravskoslezském kraji do speciálních kontejnerů k tomu určených. Vyplývá to z dat projektu Třídímolej. cz, který má na starosti svoz ze sedmdesáti procent území kraje. Podle odborníků je to ale jen zlomek toho, co měli lidé odevzdat.