Obec na Bruntálsku řeší povolení solárních panelů. Lidé zatím spíše souhlasí

Veřejná anketa ukázala, že místní jsou spíše pro výstavbu, poslední slovo ještě budou mít zastupitelé.

„V anketě jsme měli dvě stě šedesát tři vyplněných anketních lístků, vyjádřila se více než třetina lidí, kteří mohli hlasovat. Více hlasujících bylo pro výstavbu,“ informovala starostka obce Marta Otisková o výsledcích ankety, v níž Lichnovští hlasovali až do Vánoc.

Zda solární panely u obce skutečně vzniknou, ale není zatím jisté. „Ještě to musejí projednat zastupitelé, vyhodnotit a dát stanovisko. Zatím jsme v začátcích, ještě jsme neměli možnost o tom diskutovat,“ dodala starostka. Zasedání zastupitelů má být 23. ledna.

Společnost ČEZ záměr v Lichnově potvrzuje, avšak na podrobnosti je podle jejích zástupců brzy. „V současné chvíli jednáme s obcí a podnikáme běžné kroky vedoucí k samotné výstavbě. Vzhledem k velmi ranému stádiu procesu je předčasné sdělovat a konkretizovat cokoli dalšího,“ reagovala mluvčí ČEZ Barbora Peterová na otázky na plánovaný výkon elektrárny, její roční výrobu či termín uvedení do provozu.

Pokud by se obě strany dohodly, výstavba elektrárny by podle dostupných informací trvala méně než rok. Po třiceti letech ostrého provozu ji pak společnost nechá demontovat a pozemky, které má v plánu si celou dobu pronajímat, uvést do původního stavu.

Umístění plánované fotovoltaické elektrárny mezi Lichnovem a Zátorem na Bruntálsku.

Tisícihlavý Lichnov by za těchto třicet let provozu elektrárny získal jednašedesátimilionový příspěvek vyplácený v ročních intervalech. To znamená zhruba dva miliony za rok.

„To je vzhledem k našemu rozpočtu významná částka. Kdybychom se rozhodli pro elektrárnu, využili bychom tyto peníze jako splátku úvěru na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod,“ dodala starostka.