ÚOHS souhlasí s prodejem Liberty, nový majitel chce podnik převzít co nejdřív

Darek Štalmach
  10:34
Už jen nabytí platnosti a zaplacení ceny dělí to, co zbylo z ostravské huti Liberty, od nového majitele, který firmu od insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení kupuje. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) totiž předběžně souhlasil s prodejem.
Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v...

Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v provozu. (24. ledna 2025) | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v...
Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v...
Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v...
Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v...
30 fotografií

Další kroky už může zkomplikovat jen případné odvolání proti jeho rozhodnutí.

„ÚOHS prvostupňovým rozhodnutím schválil transakci převzetí společnosti Liberty Ostrava, a to sdružením společností SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna,“ informoval o schválení mediální zástupce insolvenčního správce Michal Štefl.

Schválení antimonopolním úřadem předcházelo potvrzení návrhu na prodej huti za částku 3,01 miliardy korun ostravským insolvenčním soudem i zástupci věřitelského výboru.

Zkrachovalá Liberty má nového majitele, kupuje ji sdružení firem exministra Peciny

„Aktuálně ještě běží lhůta pro případné podání rozkladu proti rozhodnutí úřadu,“ doplnil Michal Štefl. „Nabídka sdružení firem SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna byla podle znaleckého posudku i dvou ekonomických analýz nejvýhodnější pro majetkovou podstatu a tedy i pro uspokojení věřitelů, což jednomyslně potvrdil i věřitelský výbor.“

Noví majitelé chtějí podnik převzít co nejdříve

„Naším cílem je co nejdříve převzít provoz společnosti a zajistit její další rozvoj,“ řekl Radek Strouhal, generální ředitel SPV NH Ostrava a SPV NH Koksovna. Výroba bude podle něj pokračovat formou tzv. tollingu, tak jako probíhá doposud.

Podle Strouhala se už nyní zvyšuje poptávka po výrobcích někdejší huti, která ale přišla o prvovýrobu.

Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v provozu. (24. ledna 2025)
Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v provozu. (24. ledna 2025)
Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v provozu. (24. ledna 2025)
Válcovna plochých výrobků v areálu Liberty Ostrava je po zhruba roce opět v provozu. (24. ledna 2025)
30 fotografií

„Například v závodě rourovny aktuálně probíhá nábor a doplňujeme stavy zaměstnanců. V první řadě je nutné podnik ozdravit a nastavit efektivní provozní procesy. Věříme, že díky rozsáhlým zkušenostem společnosti Vítkovice Machinery Trade s tollingem je reálná šance na úspěšnou stabilizaci a dlouhodobou prosperitu,“ dodal Strouhal.

Z prodeje závodu byly vyňaty některé položky, které nejsou nezbytné k dalšímu provozu. Například některé nemovitosti, podíly v jiných firmách, pohledávky nebo odval Lihovarská.

24. ledna 2025
Vstoupit do diskuse

17. září 2025  10:34

