Státní zástupce se obává střetu zájmů v Liberty. Rozhodne se o dalším postupu

Jen krátce před první schůzí věřitelů, která by měla rozhodnout o dalším osudu ostravské huti Liberty, varoval státní zástupce Robert Hradišťan, který průběh insolvence sleduje, před možným střetem zájmů. V tom by mohla být společnost Gomanold, která se stala poté, co odkoupila pohledávku společnosti Greensill Bank v hodnotě přes 360 milionů korun, i členem prozatímního věřitelského výboru. Věřitelé se sejdou v pátek.