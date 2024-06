Kraj už poslal lidem z Liberty šest milionů, půjčky schvaluje dvakrát týdně

„Další platby bude krajský úřad odesílat dle nastaveného mechanismu v dalších dnech,“ sdělila zájem o pomoc mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Krajský úřad poskytuje každému zájemci z řad zaměstnanců Liberty Ostrava s bydlištěm v Moravskoslezském kraji půjčku 25 tisíc korun na překlenutí problematického období, než pracovníci firmy dostanou od úřadu práce náhradu mzdy nevyplacenou zaměstnavatelem.

To může trvat i několik týdnů. Pracovníci krajského úřadu proto zřídili provizorní pracoviště přímo v Liberty, kde si mohou zaměstnanci o půjčku zažádat.

To ale bude fungovat jen do konce června. Od prvního července budou muset žadatelé o půjčku zamířit do budovy krajského úřadu v Ostravě.

Minulý týden o půjčku požádalo 451 zaměstnanců huti. Krajští radní schvalují žádosti o půjčky dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek.

„Během čtvrtka a pátku si o půjčku zažádalo sto sedmdesát lidí. Tyto žádosti v hodnotě 4,25 milionu korun krajská rada schválila toto pondělí. Podle nastaveného mechanismu bude opět následovat podpis smlouvy ze strany krajského úřadu, její převzetí žadatelem ve školicím středisku a až pak bude možno peníze odeslat,“ vysvětlil princip vyřizování žádosti hejtman Josef Bělica.

Zaměstnanci musejí půjčku vrátit do konce tohoto roku.