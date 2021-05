Za prodané povolenky dostalo Liberty zatím 60 procent částky, zbytek dorazí

Ostravská huť disponovala povolenkami za 5,6 miliardy korun. V minulých letech si je šetřila, chce je využít k financování nezbytné modernizace. Ministr Karel Havlíček připomněl, že prodej emisních povolenek za miliardu se uskutečnil bez souhlasu dozorčí rady.

Uvedl, že firma prodala méně povolenek, než původně zamýšlela, ale také, že vládě přislíbila, že povolenky prodávat nebude.



„Máme potvrzení, že miliarda byla skutečně převedena. Ke dnešku je na účtech společnosti 60 procent z této miliardy,“ řekl ministr.



Uvedl, že dnes byla odeslána další část. „Během čtvrtka by měla dorazit na účet Liberty zbývající částka. Čili lze s velkou dávkou pravděpodobnosti říci to, že byla dodržena dohoda, kterou jsme udělali, a to taková, že peníze nebudou nijak započteny, ale budou běžným způsobem převedeny,“ řekl ministr.

Zaměstnanci dostanou tento týden odměny

Současně podle něj byla dohoda, že zisk z této částky, tedy 250 milionů korun, bude využit ve prospěch rozvoje společnosti a ve prospěch zaměstnanců.



Firma v úterý oznámila, že zaměstnanci dostanou tento týden odměnu přes 13 tisíc korun čistého. „I přesto, že nebyla naplněna dohoda ve smyslu převodu, tak bylo naplněno aspoň to, že peníze byly zinkasovány a peníze byly použity a věříme, že i zbytek bude použit, tak jak bylo domluveno,“ řekl Havlíček.

Prodej povolenek se nelíbí odborům, které na dnešní odpoledne svolaly protestní mítink. Nic na tom nezměnila ani mimořádná odměna pro zaměstnance. „Od začátku tvrdíme, že zaměstnanci si odměnu zaslouží bez ohledu na prodej povolenek,“ konstatoval v úterý odborový předák Liberty Petr Slanina.

Jedna povolenka opravňuje k vypuštění jedné tuny oxidu uhličitého do ovzduší. Provozovatelé monitorují své emise, vykazují je každoročně ministerstvu životního prostředí a vyřazují za ně povolenky.



S povolenkami lze obchodovat. Firmy dostávají část povolenek bezplatně od státu, zbytek si mohou koupit na trhu nebo v aukci.

LO patří od roku 2019 do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Její roční kapacita výroby je 3,6 milionu tun. I s dceřinými společnostmi má LO 6 000 zaměstnanců.